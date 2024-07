Vasto incendio in azienda avicola

Ingenti i danni, ancora sconosciute le cause

Godega di Sant’Urbano (TV) – Un vasto incendio ha colpito nella notte l’allevamento di galline ovaiole situato in Via Zoncè a Bibano di Godega. Le alte fiamme, visibili da Orsago, hanno causato danni ingenti alla struttura, la Società Agricola Il Becco Giallo.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, accortisi dell’incendio, hanno prontamente chiamato i Vigili del Fuoco. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente, ma le fiamme si erano già propagate all’interno dell’allevamento, rendendo difficili le operazioni di spegnimento.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e in corso sono le indagini per determinare l’origine del rogo. L’azienda ha subito danni significativi, compromettendo gravemente la sua operatività.