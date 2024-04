Una guida (gratuita) ai Parchi di Mogliano

In consegna agli alunni delle scuole di Mogliano Veneto la Guida “Parchi, spazi di benessere e democrazia – La città verde”. Copie gratuite del volume disponibili presso le sedi comunali e la biblioteca.

MOGLIANO VENETO (TV) – Ogni plesso scolastico delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Mogliano Veneto, è destinatario della Guida “Parchi, spazi di benessere e democrazia – La città verde”.

Con questa iniziativa si vuole far conoscere alle famiglie e alla cittadinanza l’enorme ricchezza dei parchi e dei giardini pubblici di Mogliano Veneto. Un vasto patrimonio naturale – spesso poco conosciuto anche ai moglianesi stessi – che rappresenta anche importanti spazi di socialità, promuovendo la coesione e l’inclusione sociale, oltre a fornire benessere psico-fisico ai suoi fruitori e benefici all’ambiente. Questo volume rappresenta infatti una preziosa Guida alla scoperta degli oltre 469mila metri quadrati di aree verdi pubbliche presenti nel territorio moglianese, con una media di ben 16,84 mq di verde pubblico per ogni abitante (a fronte dei 9 mq previsti per legge).

Nell’ultimo quinquennio l’Amministrazione Comunale ha attuato un ambizioso piano di riqualificazione e ampliamento di questo patrimonio verde, divenuto oggi simbolo distintivo della Città. Tale impegno si è tradotto in investimenti cospicui, finalizzati a garantire alla cittadinanza la possibilità di fruire appieno di questi spazi. Con l’Amministrazione Bortolato, le nuove aree verdi pubbliche sono state ampliate di ben 30mila mq e i nuovi alberi piantati sono 3.152.

Chiunque fosse interessato ad avere una copia gratuita del volume – a cura dei moglianesi Luciana Ermini e Franco Maccarrone, con fotografie di Cesare Bison – può recarsi presso le sedi comunali e la biblioteca.

Il volume gode del contributo finanziario di CentroMarca Banca.