Un dono speciale per gli sposi

I matrimoni celebrati nel Municipio di Jesolo saranno valorizzati con una creazione artistica de “Il Girotondo”, associazione che dal 1985 accoglie persone con deficit intellettuale per impegnarle, dopo la scuola dell’obbligo, quotidianamente in attività lavorative.

Jesolo – Prossimamente gli sposi che sceglieranno il Municipio per il loro matrimonio, riceveranno in dono un oggetto in legno realizzato durante le attività di laboratorio dell’associazione Girotondo. L’amministrazione comunale ha assunto la decisione di modificare il contenuto del dono per tutti coloro che scelgono di convolare a nozze nella sede municipale. Il classico mazzo di fiori, per anni cadeau destinato agli sposi, da quest’anno è stato così sostituito da una creazione artistica realizzata dagli utenti de “Il Girotondo”, centro di lavoro guidato che accoglie ed assiste persone con disabilità fisiche e/o psichiche.

Si tratta, più nello specifico, di piccole opere in legno create dagli utenti del centro durante l’attività svolta nel contesto del laboratorio, a volte raffiguranti un soggetto e in altri casi soprammobili da utilizzare tutti i giorni come ad esempio come ‘svuotatasche’.

Un’iniziativa molto apprezzata che valorizza in modo solidale e inclusivo, le unioni.

L’associazione Girotondo

Nasce nel 1985 per volontà di un gruppo di genitori e amici che sentiva il bisogno di creare un luogo protetto per accogliere persone con ritardo mentale, che successivamente all’adempimento degli obblighi scolastici, potessero essere impegnate quotidianamente in attività lavorative, al fine di mantenere le competenze cognitive e stimolare nuove abilità socio-relazionali, competenze occupazionali, cognitive ed emotive.

Le attività educative e gli interventi socio-assistenziali, svolte dagli operatori del Centro, sono personalizzati e concorrono allo sviluppo dell’autonomia e delle inclinazioni di ciascuno, avendo come fine ultimo il benessere bio-psico-sociale. Il Centro si pone, con atteggiamento di apertura e disponibilità, a esperienze educativo-comportamentali volte all’inserimento e/o reinserimento sociale.