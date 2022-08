Treviso, Holirun con i propri amici a 4 zampe

Dopo il successo di Conegliano e Majano grande attesa per Holirun Party a Treviso dove la musica e il divertimento avranno un ruolo fondamentale

Holirun, la corsa più pazza e colorata del pianeta, sbarca a Treviso con Holirun Party, una tre giorni di musica, divertimento, allegria, il 02/03/04 settembre al Parco Uccio.

E proprio a Treviso è stato siglato un accordo tra gli organizzatori di Holirun ed ENPA – sezione di Treviso, l’ente nazionale che protegge gli animali e ci sarà un Punto ENPA nell’Area Dog.

Holirun Party, 02/03/04 settembre, Treviso



Anche i cani protagonisti con la Holirun Dog

Durante la corsa, che si svolgerà domenica 4 settembre, anche i cani saranno protagonisti di Holirun con la Holirun Dog, con la possibilità di fare il percorso dei colori.

“Il Parco Uccio è già un’area attrezzata per i cani – dichiara uno degli Organizzatori di Holirun, Luciano Modolo, di Futura Eventi – e ci sembrava giusto dare spazio anche a loro. Holirun vuole essere a tutti gli effetti una festa inclusiva, per tutte le età, per le persone meno fortunate e anche per gli amici a quattro zampe. Ringraziamo ENPA per il supporto che ci da per questa tre giorni di festa a a Treviso e il Comune di Treviso che ci da una grande mano.”