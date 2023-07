Treviso finalista all’European Green Leaf Award

All’inizio erano quattro: Treviso e le spagnole Rivas Vaciamadrid, Viladecans e Riba-Roja de Turìa. Si contendevano il titolo di Città più verde d’Europa. Ora il capoluogo della Marca è a un passo dall’European Green Leaf Award, finalista con la spagnola Viladecans: si contenderanno il prestigioso premio il 5 ottobre. Mario Conte: “Siamo tra le città più verdi d’Europa, vogliamo il primo posto”.

TREVISO – Treviso torna a competere per ottenere il premio di città più green d’Europa. Nell’ambito del prestigioso premio istituito dalla Commissione Europea, l’European Green Leaf Award per le buone pratiche in campo ambientale, è arrivata nella mattinata di ieri la comunicazione della Commissione Europea – Direzione generale Ambiente: Treviso è finalista del premio European Green Leaf Award.

Insieme a Viladecans in Spagna, Treviso si giocherà il primo posto per la Città Verde di Europa sotto i 100mila abitanti. Per le Green Capital, città verdi oltre i 100mila abitanti sono in finale le città di Guimaraes in Portogallo, Graz in Austria, Vilnius in Lituania.

Quindi, Treviso sarà l’unica città italiana a contendersi il riconoscimento.

Oltre 100 pagine di dossier con dati, azioni e progetti realizzati su 7 tematiche e presentate ad aprile scorso. Un lavoro coordinato dall’ufficio politiche comunitarie che ha visto coinvolti i servizi ambiente, verde, rumore del Comune di Treviso e Contarina e ATS. Un dossier che si è concentrato su 7 temi: qualità dell’aria, acqua, biodiversità, aree verdi e uso sostenibile del suolo, rifiuti ed economia circolare, rumore, mitigazione e adattamenti climatici, partendo dai dati forniti da: ARPAV, INEMAR, ATS, Regione Veneto, Contarina, ISPRA, PAESC e PUMS del Comune di Treviso.

La finale si svolgerà a Tallinn in Estonia, Capitale Verde 2023 il 4 e il 5 ottobre prossimo e la città vincitrice diventerà ambasciatrice verde europea del 2025 aggiudicandosi un premio di 200.000 euro per le iniziative di sostenibilità ambientale da mettere in campo. A Tallinn, davanti a una giuria composta dai massimi esperti di sostenibilità ambientale della Commissione Europea, Treviso presenterà la sua visione per i prossimi anni sullo sviluppo sostenibile della città e le sue strategie di comunicazione per coinvolgere i cittadini e diventare ambasciatore europeo del 2025.

“Ci siamo! Il 5 ottobre in Estonia ci giocheremo la finalissima degli European Green Leaf Award 2025 – commenta Mario Conte Sindaco di Treviso -. Una notizia fantastica per la nostra Treviso, ancora una volta riconosciuta fra le città più verdi d’Europa per le sue politiche ambientali. L’European Green Leaf premia le Città che non solo promuovono buone pratiche ma che partendo dalle criticità pongono in essere iniziative per migliorare gli indicatori, dalla qualità dell’aria alle aree verdi, dalla mitigazione del cambiamento climatico al riciclo. Ora ci metteremo subito al lavoro per presentare la nostra visione e le nostre strategie. Dopo il terzo posto a Lahti nel 2021, vogliamo portare Treviso ancora più in alto in Europa”.

“Un lavoro di squadra tra tutti i miei uffici che premia l’impegno, le azioni fatte, i progetti realizzati e il nostro desiderio di costruire una città sempre più sostenibile. Un grande grazie va anche a tutti i cittadini e le cittadine che con il loro impegno quotidiano e i loro gesti hanno contribuito a raggiungere questo traguardo costruendo una città sempre più bella ed ecologicamente più sostenibile” ha dichiarato il vicesindaco di Treviso con delega all’ambiente Alessandro Manera.