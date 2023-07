Progetto regionale “yoU-Be-HUB”: due serate CEIS Treviso dedicate alle vittime di reato

CEIS Treviso promuove due serate di solidarietà a favore delle vittime di reato, anche non denuncianti, nell’ambito del progetto “yoU-Be-HUB per la giustizia di comunità”. Gli incontri approfondiscono la definizione di vittima di reato, la normativa vigente e l’importanza della giustizia riparativa.

Gli incontri, iniziati lo scorso giugno, si concluderanno con gli appuntamenti di venerdì 21 luglio alle 20.45 in Sala Consiliare a Casier e martedì 25 luglio alle 20.45 alla Sala concerti di Palazzo Moro a Oderzo.

Il progetto è finanziato dal Ministero di Giustizia con la Regione del Veneto come capofila e CEIS Treviso e Fondazione Don Calabria come partner, nell’ambito del programma per lo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato.

Il progetto si focalizza sulla promozione della giustizia riparativa e sull’assistenza alle vittime di reato, fornendo un quadro aggiornato sulla situazione e la condizione delle vittime, al fine di individuare il fenomeno e adottare gli strumenti adeguati a sostegno delle stesse. Gli educatori di CEIS Treviso svolgeranno un ruolo importante nell’organizzazione di incontri e appuntamenti per attori e partecipanti di enti e associazioni del territorio interessati a svolgere un ruolo attivo nel sostenere le vittime di reato.

L’obiettivo degli incontri è quello di creare una rete diffusa di servizi di assistenza per garantire informazione, supporto, protezione e accompagnamento a tutte le persone che sono state vittime di reati, sin dal primo contatto con le Autorità, fino a un eventuale invio a servizi specialistici.

Il progetto si propone quindi di migliorare l’assistenza alle vittime di reato, rafforzando la collaborazione tra enti del settore e promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sulla giustizia riparativa e sui bisogni delle vittime. L’obiettivo finale è quello di realizzare un efficace lavoro in rete per fornire il supporto adeguato a coloro che sono stati colpiti da varie tipologie di reato, indipendentemente dal fatto che abbiano denunciato o meno l’accaduto.

CEIS è una cooperativa sociale che gestisce le più grandi strutture di accoglienza, sostegno terapeutico e riabilitazione per persone con dipendenze nella provincia di Treviso. Offrono consulenza, assistenza e sostegno professionale alle persone, alle famiglie e alla popolazione per promuovere il benessere e la funzionalità individuale, stimolando occasioni di confronto e reti sociali per promuovere una cultura di accoglienza e integrazione. Insieme all’Associazione di volontariato Ce.Di.S, alla cooperativa sociale ERGA e alla società cooperativa sociale Kapogiro fa parte del Gruppo Ri-C.Er.Ka.