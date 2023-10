Treviso è la città più verde d’Europa

“Treviso è la più verde d’Europa, la prima città italiana in assoluto a vincere questo premio. È la vittoria di una città, la vittoria di una squadra, di un territorio vivace e produttivo, di una splendida comunità che lavora insieme per migliorare, per crescere, per diventare sempre più inclusiva e sostenibile. Un traguardo che è anche una grande responsabilità. E noi vogliamo prendercela”.

TREVISO – “E io sì, mi sono commosso. Che spettacolo!“. Con queste parole il sindaco di Treviso Mario Conte commenta la vittoria del capoluogo della Marca ai Green Leaf Award 2025. La proclamazione ieri pomeriggio a Tallinn, in Estonia.

Oltre al sindaco Conte e al vicesindaco Manera, a Tallinn era presente una delegazione di Contarina e Ats per illustrare i modelli virtuosi del capoluogo della Marca.

Nel 2025, quindi, Treviso sarà la città verde ambasciatrice d’Europa.

Treviso è la prima città italiana a vincere il premio istituito dalla Commissione Europea che riconosce le performance in ambito ambientale dei Comuni fra i 20mila e i 100mila abitanti basandosi su sette indicatori ambientali, sulla gestione della governance ambientale in città, sulle progettualità messe in campo e sulle azioni future delle Amministrazioni locali.

La città era arrivata in finale insieme alla spagnola Viladecans.

Emozionato il sindaco Mario Conte che, dal palco della premiazione, ha detto: «Grazie in primis alla nostra comunità e ai cittadini trevigiani che hanno reso possibile questo premio. Sono loro i veri protagonisti di questo cambiamento ambientale e culturale. Questo per noi non è un traguardo ma un punto di partenza. Soprattutto è una grande responsabilità nei confronti delle future generazioni con cui ci impegneremo per realizzare una città sempre più inclusiva e sostenibile».

credits foto Comune di Treviso

Grazie a questa vittoria Treviso potrà beneficiare di un premio da 200mila euro oltre alla possibilità di diventare Città ambasciatrice verde d’Europa 2025.