Tiramisù Cookbook 2023, il libro con le ricette più golose

Il tiramisù a Pasqua? Certo che sì! È indubbio che il dolce più amato dai Veneti ma apprezzato in tutto il mondo comparirà nelle tavole pasquali insieme alla tradizionale colomba. Vi presentiamo quindi il Tiramisù Cookbook 2023, acquistabile in formato digitale, per conoscere e preparare non solo il classico dolce al cucchiaio ma anche tutte le sue originali varianti.

TREVISO – La Tiramisù World Cup presenta il Tiramisù Cookbook 2023 in versione digitale: una raccolta imperdibile delle più golose ricette di tiramisù dell’anno. Questa collezione contiene non solo le deliziose creazioni dei campioni, star e appassionati concorrenti della Tiramisù World Cup, ma anche una selezione di preparazioni inedite da provare al più presto.

Tra le versioni più curiose il Radicchiomisu, il Tiramisù Tropical con il mango, proposta dal Tiramisù Club Brasile, e Su Tirami, ispirato al famoso sushi.

Un’occasione per ricordare come il famoso dolce al cucchiaio continui a essere tra i più apprezzati e ricercati: “Possiamo affermare che ad oggi il consumo specifico di tiramisù nelle consumazioni fuori casa sia individuabile in 4.201.100 euro”, spiega Dania Sartorato presidente Fipe e Confcommercio Unione provinciale Treviso.

“C’è una nuova ricetta che unisce Nord e Sud – continua l’ideatore della Tiramisù World Cup, Francesco Redi – realizzata dalla nostra campionessa Marina Summa con il liquore della storica distilleria di Benevento. Abbiamo anche visto che molti usano ingredienti alcolici e noi volevamo regalare la proposta che ci ingolosiva di più. Marina ama sperimentare nuove versioni di tiramisù e ha deciso di farne una con il liquore Strega. La nostra campionessa è stata molto brava a bilanciare gli ingredienti, infatti il dolce risulta molto equilibrato”.

La Tiramisù World Cup tornerà per la sua settima edizione dal 05 all’08 ottobre 2023. Nel 2022, per la giuria della Tiramisù World Cup il tiramisu più buono al mondo è stato quello di Giuseppe Salvador, 50 anni, imprenditore di Martellago che, dopo sei anni di partecipazione, si è aggiudicato l’oro per la ricetta tradizionale.

Il perfetto tiramisù deve avere una crema soffice, frutto dell’equilibrio tra tuorlo dell’uovo, mascarpone e zucchero. Il caffè dev’essere rigorosamente fatto con la moka. I savoiardi non devono essere troppo imbevuti e poi c’è il cacao amaro, da distruire con un setaccio a maglie strette facendo attenzione a non usarne troppo, per non sovrastare il gusto della crema.