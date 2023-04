UNITIDAGLISTESSICOLORI torna sui campi di Serie A, B e C

Nel prossimo fine settimana torna su tutti i campi di Serie A, B e C la campagna contro la discriminazione razziale #UnitiDagliStessiColori

In tutti i campi di Serie A, B e C il prossimo weekend torna un nuovo appuntamento con #UnitiDagliStessiColori, la campagna contro la discriminazione razziale promossa dalla FIGC insieme a Leghe (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti), Componenti Tecniche (Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Associazione Italiana Arbitri, Settori (Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico) e Divisioni (Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale).

In occasione delle gare della 29ªgiornata di Serie A, la campagna sarà diffusa su tutti i campi e attraverso un messaggio che sarà letto dagli speaker. Nella stessa giornata gli striscioni di #UnitiDagliStessiColori saranno esposti in sei stadi di Serie C (Trento, Pordenone, Siena, Reggio Emilia, Avellino e Crotone), mentre lunedì 10 aprile sarà la volta del campionato di Serie B. Tutti i direttori di gara impegnati sui campi di Serie A, B e C indosseranno la T-shirt della campagna.

Attraverso l’utilizzo della quadricromia dei colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero), il concept #UnitiDagliStessiColori, ideato dall’agenzia Independent Ideas (Publicis Groupe), racconta le diverse etnie da un nuovo punto di vista originale: contro le logiche irrazionali della discriminazione. La campagna si avvale dei colori primari dimostrando come ogni tipo di pelle abbia la stessa origine e, di fatto, sia la combinazione degli stessi colori. Il progetto vede come partner istituzionale UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed è stato realizzato con il contributo UEFA HatTrick FSR (Football and Social Responsibility).

Ha commentato così il Presidente della FIGC Gravina nei giorni scorsi: “Mai più razzismo non ci dobbiamo stancare di ripeterlo, affinché la nostra società civile e il mondo dello sport, del calcio in particolare, si possa finalmente liberare da qualsiasi forma di discriminazione. Ogni insulto e ogni violenza rappresentano una ferita dolorosa inferta al cuore della nostra Comunità. Insieme a tutti gli stakeholders del calcio, che ringrazio per la sensibilità, promuoviamo i valori di amicizia, di accoglienza e di gioia che rappresentano la profonda identità del gioco del calcio”.

I Testimonial

• Joaquin CORREA (Lega Serie A – FC Internazionale Milano)

• José MACHĺN (Lega Serie B – AC Monza)

• Mohammed Amine CHAKIR (Lega Pro – AC Renate)

• Alessia GRONI (Lega Nazionale Dilettanti – Pavia Academy 1911 Calcio Femminile)

• Maurizio MARIANI (Associazione Italiana Arbitri – Arbitro Internazionale)

• Alberto GILARDINO (Associazione Italiana Allenatori di Calcio –GENOA CFC)

• Sara GAMA (Associazione Italiana Calciatori – Vice Presidente AIC)

• Gianluca ZAMBROTTA (Settore Tecnico – Vice Presidente)

• Sofia VERRINI ed Elia BENEDETTI (Settore Giovanile e Scolastico)

• Monica Tatiana PINILLA MARTINEZ (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale – SSD Minerva per Tukiki)

• Mana MIHASHI (Calcio Divisione Femminile – FC Internazionale Milano).