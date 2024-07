Temperature in aumento: allerta ondata di calore

Un’ondata di calore persistente continua a interessare le aree costiere di Venezia, con temperature elevate previste per oggi, lunedì 15 luglio

VENEZIA – La Protezione civile del Comune di Venezia, basandosi sui dati forniti dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, annuncia che le attuali condizioni meteorologiche provocheranno un intenso disagio fisico per la popolazione. Si prevede infatti che le temperature rimarranno alte. Nonostante ciò, la qualità dell’aria risulta essere generalmente buona o discreta.



Raccomandazioni per la popolazione

I cittadini sono invitati a seguire le precauzioni e i comportamenti consigliati per affrontare al meglio queste condizioni climatiche. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i seguenti link:

In linea di massima, comunque, adottare alcune abitudini comportamentali semplici e implementare precauzioni basilari può contribuire notevolmente a ridurre gli impatti sfavorevoli delle fasi di caldo intenso.



Dieci semplici regole

Per limitare l’esposizione alle temperature elevate, agevolando la riduzione del calore corporeo e prevenendo la disidratazione, così da diminuire i rischi per le categorie più vulnerabili come gli anziani, le persone affette da problemi di salute o che seguono terapie farmacologiche, nonché neonati e bambini piccoli, il Ministero della Salute suggerisce quanto segue:

Per uscire di casa durante le ore meno calde del giorno, è consigliabile evitare di esporsi all’aria aperta tra le 11:00 e le 18:00, i periodi di maggiore calore. Nel caso in cui sia necessario uscire durante queste ore, è importante proteggere la testa con un cappello leggero di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole. Inoltre, è essenziale preservare la pelle dall’insolazione utilizzando creme solari ad alto fattore protettivo.

È consigliabile indossare abiti adeguati e leggeri sia all’interno che all’esterno, preferibilmente realizzati con fibre naturali che assorbono il sudore e consentono alla pelle di respirare.

Per rinfrescare l’ambiente domestico e lavorativo, è possibile schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane o tende. Durante il giorno, si consiglia di tenere le finestre chiuse e aprirle durante le ore più fresche, come la sera e la notte. Se si utilizza l’aria condizionata, è importante adottare alcune precauzioni per evitare problemi di salute ed eccessivi consumi energetici. Tra queste precauzioni rientrano l’utilizzo dell’aria condizionata solo quando necessario, mantenendo una temperatura tra i 24°C e i 26°C, coprendosi quando si passa da un ambiente caldo a uno più fresco, effettuando regolari manutenzioni e pulizie dei filtri e evitando l’uso simultaneo di elettrodomestici che producono calore e consumano energia.

Per ridurre la temperatura corporea durante le giornate calde, è consigliabile fare bagni e docce con acqua tiepida e bagnare il viso e le braccia con acqua fresca. In caso di temperature molto elevate, si può applicare un panno bagnato sulla nuca.

Durante le ore più calde della giornata, è opportuno ridurre l’attività fisica intensa all’aperto e i lavori pesanti.

È importante bere regolarmente e alimentarsi correttamente. Si consiglia di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, salvo diverse indicazioni mediche. Gli anziani dovrebbero bere anche se non ne sentono il bisogno. È consigliabile evitare alcolici e limitare il consumo di bevande gassate o troppo fredde. Per quanto riguarda l’alimentazione, è preferibile consumare cibi leggeri e con elevato contenuto di acqua, come frutta e verdura. È fondamentale prestare attenzione alla conservazione degli alimenti e evitare di lasciarli all’aperto per più di 2 ore.

Quando si esce in macchina durante il periodo di caldo intenso, è consigliabile prendere alcune precauzioni. Se si entra in un’auto parcheggiata al sole, è importante aprire gli sportelli prima di salire e avviare il viaggio con i finestrini aperti o utilizzando il sistema di climatizzazione. È necessario prestare attenzione nel sistemare i bambini sui seggiolini di sicurezza e verificare che non siano surriscaldati. Quando si parcheggia l’auto, non bisogna lasciare mai persone o animali nell’abitacolo, nemmeno per brevi periodi.

Per quanto riguarda la conservazione dei farmaci, è importante leggere attentamente le istruzioni sulla confezione e conservare i farmaci al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta. I farmaci che richiedono temperature di conservazione inferiori ai 25-30°C devono essere conservati in frigorifero.

Le persone anziane, quelle affette da patologie croniche e coloro che assumono farmaci devono adottare precauzioni speciali durante i periodi di caldo intenso. È consigliabile consultare il medico per eventuali aggiustamenti nella terapia o nella frequenza dei controlli medici e di laboratorio. È importante segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, che si verifichi durante l’assunzione dei farmaci e non sospendere mai autonomamente la terapia in corso.

Durantele ondate di caldo intenso, è fondamentale prestare attenzione ai segni e ai sintomi di sovraffaticamento da calore, che possono includere: sete e bocca secca, stanchezza e affaticamento, mal di testa, vertigini e confusione mentale, crampi muscolari, nausea e vomito, palpitazioni e aumento della frequenza cardiaca.

Se si presentano questi sintomi, è importante cercare immediatamente un luogo fresco e ombreggiato, bere acqua o bevande elettrolitiche e cercare assistenza medica, specie se i sintomi persistono o peggiorano.



Numeri utili per informazioni e assistenza

In caso di dubbi o condizioni mediche preesistenti, è sempre consigliabile consultare un medico per ottenere consigli personalizzati e specifici. Per informazioni generali, sono attivi i seguenti numeri:

Numero dedicato Comune di Venezia: 041 5351904 (da lunedì a venerdì, 7:30-17:30).

Numero Verde Regionale: 800 535 535 (disponibile 24 ore su 24).

Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona: 041 3039211.

Centrale Operativa Territoriale (ULSS 3): 041 5795090 (attiva da lunedì a domenica, 7:00-21:00), e-mail: [email protected] .

In caso di sintomi gravi o malesseri, è necessario contattare immediatamente il pronto soccorso SUEM al numero 118.