In 5.000 a Jesolo per l’evento più rovente dell’estate adriatica

A vincere due udinesi, a due fratelli trevigiani il premio speciale “Movie Edition” per il miglior costume, mentre a un concorrente di Casale sul Sile è andata la vittoria del contest social “Ciak, si griglia!”

Jesolo (VE) – La passione per la carne alla griglia si è presa la scena jesolana, rendendo la 19esima edizione di “Griglie Roventi” davvero memorabile. Sono state oltre 5.000 le persone presenti ieri sera in Piazza Torino per l’evento di barbecue più noto d’Italia, in cui assistere alla sfida di ben 100 coppie di aspiranti cuochi provenienti da varie regioni d’Italia (presente anche qualche rappresentanza straniera).

“Movie Edition” era il tema proposto quest’anno, che non ha deluso le aspettative: sul set della centralissima Piazza Torino a Jesolo è andata in scena una gara dal vero sapore Hollywoodiano.



Il podio

Curiosa e fortunata coincidenza: la coppia trionfatrice ha gareggiato con il numero 19, come le edizioni di “Griglie Roventi”. L’ambita statuetta per la miglior grigliata è andata alla coppia formata da Luca Macorig e Angela Michelutti di Udine. A stregare la giuria un mix di sapori e spezie e un appassionato omaggio alla memoria del grande Bud Spencer, scomparso otto anni fa: nel menù da loro proposto – e denominato non a caso “Anche gli angeli mangiano fagioli” – sono stati presentati anche dei fagioli, in onore dell’omonimo film del 1973, oltre a una costa al naturale con salsa alla maionese, senape antica e lime, pollo in salsa di yogurt ed erba cipollina aromatizzato allo zenzero, polpettine di hamburger e vegetali, patate crispy e patata con spalmabile al gorgonzola, mini hamburger in salsa bbq , formaggio con pasta fillo e marmellata di mirtilli e il tradizionale frico friulano.

Secondo gradino del podio per Massimiliano Verlato e Linda Zilio, arrivati dal Basso Vicentino e dalla Bassa Padovana, per proporre la loro personale grigliata mista ispirata ai Flinstones a base di costine BBQ, mini panini con hamburger e formaggio, rotolino vegetale, bruschetta con zucchine e formaggio, pollo con peperoni grigliati e una rosa di melanzane in salsa barbecue.



Medaglia di bronzo per Phillip Rech e Silvia Assirelli, residenti a Milano, ma originari rispettivamente di Trento e di Cortina d’Ampezzo. A mettere d’accordo tutti la loro “Grill Guard” in omaggio a Baywatch, composta da patata al cartoccio con crema di gorgonzola, sovracoscia di pollo disossata all’italiana, pollo alla Louisiana, bombetta di manzo con formaggio e pancetta e costine alla texana. Merito anche del dolce a base di crema di gorgonzola. pere caramellate e granella di pistacchio.

Queste tre coppie da Oscar, oltre alla gloria, hanno portato a casa un kit composto da carne, formaggi, vini e birra, in quantità ovviamente proporzionata ai rispettivi piazzamenti in classifica, mentre gli ultimi hanno sfilato sul red carpet in una scanzonata “walk of shame” per poi ritirare un “Razzie Award” dedicato: magliette a tema e ben 4 chili di ossa bovine!



Premi speciali

Sotto le stelle di Jesolo non sono mancati i momenti di celebrazione e riconoscimento con l’assegnazione di premi speciali. Tra questi, il premio per i “costumi” è stato vinto dai fratelli trevigiani Luca e Roberto Zambon. Con divise e distintivi, hanno riportato il pubblico indietro nel tempo, evocando le avventure dei CHiPs, iconiche serie televisive della fine degli Anni ’70 e inizio Anni ’80.

Per il secondo anno consecutivo, è stato riproposto il premio “Griglie Lucenti“. Questo riconoscimento è attribuito alla coppia che si è distinta per la cura nella raccolta differenziata, la riduzione dello spreco alimentare e, in generale, per la pulizia e l’ordine della loro postazione. Quest’anno, i più virtuosi sono stati Andrea Bortolotto e Gianni Benozzato da Vicenza.

Un momento di solidarietà ha infine coronato l’evento. Gli organizzatori hanno deciso di destinare parte del ricavato della manifestazione alle attività della LILT di Treviso, continuando così la tradizione di supporto a questa importante causa.



“Ciak, si griglia!”

L’edizione 2024 di Griglie Roventi sarà ricordata per l’enorme partecipazione del pubblico in rete. Gli organizzatori hanno dapprima invitato gli utenti a scegliere il tema della kermesse, per poi coinvolgerli in un contest intitolato “Ciak, si griglia!”. Questo concorso ha richiesto agli utenti social di inviare un video-remake in salsa BBQ di una famosa scena cinematografica.

I tre migliori contributi, pervenuti negli ultimi due mesi e selezionati con cura dagli organizzatori, sono stati trasmessi durante la serata e votati dal pubblico presente. A trionfare è stato Paolo Benetti di Casale sul Sile, con “Tre Uomini e una Costa”, una simpatica rivisitazione di una scena indimenticabile tratta dalla commedia “Tre Uomini e una Gamba” di Aldo, Giovanni e Giacomo.