Eventi di salute e soccorso sulle spiagge del Litorale

Un’estate di prevenzione e informazione per cittadini e turisti

Per il mese di luglio, l’Ulss 4 ha organizzato una serie di eventi di grande impatto emozionale e informativo, sono gli “Health and Rescue Day”.



“Health and Rescue Day” a Jesolo, Caorle e Bibione

Il 17 luglio a Jesolo, il 25 luglio a Caorle, e il 30 luglio a Bibione, si terranno gli “Health and Rescue Day”, eventi pensati per sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sull’importanza del servizio di Urgenza ed Emergenza durante il periodo estivo. Questi eventi mettono in luce anche la rete di intervento delle forze dell’ordine e le molteplici attività svolte dal servizio sanitario.

I tre eventi seguiranno un format comune. Nel tardo pomeriggio si terrà la simulazione di un evento critico con relativa attività di soccorso sanitario, coinvolgendo, a seconda del caso, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. La serata proseguirà con attività informative, di sensibilizzazione e prevenzione nelle piazze più frequentate delle località, dove saranno presenti stand con personale sanitario, delle forze dell’ordine e volontariato.



Gli interventi saranno intervallati da brevi dimostrazioni pratiche quali la rianimazione cardiaca con l’utilizzo di defibrillatore o la disostruzione delle vie aeree nei bambini con la manovra di Heimlich



Gli appuntamenti

Jesolo: 17 luglio

Alle 18:00, nel tratto di mare antistante il campeggio Jesolo International (torretta 1, zona faro), si terrà la simulazione di un evento critico con il coinvolgimento di due barche a vela, il personale del SUEM 118, l’elisoccorso, la Capitaneria di Porto e il supporto dell’associazione “Uguali nel Vento onlus”. Alle 20:30, in piazza Mazzini, si svolgerà l’incontro pubblico con i medici Giovanni Turiano (cardiologia), Pier Giuseppe Flora (pediatria), Lucio Brollo (medicina e riabilitazione cardiologica) e Anna Pupo (dipartimento di prevenzione). L’evento includerà dimostrazioni pratiche, proiezione di filmati sulla sicurezza stradale e la presenza di stand informativi e mezzi di soccorso delle forze dell’ordine.



Caorle: 25 luglio

Alle 18:00, nel tratto di mare antistante al santuario della Madonna dell’Angelo, si svolgerà la simulazione di un incendio a bordo di un’imbarcazione, con l’intervento del personale del SUEM 118, l’elisoccorso, la Capitaneria di Porto e il servizio di salvataggio. Alle 20:30, in piazza Vescovado, l’incontro pubblico vedrà la partecipazione del personale medico dell’Ulss 4, con dimostrazioni pratiche, proiezione di filmati sulla sicurezza stradale e stand informativi con esposizione di mezzi delle forze dell’ordine.



Bibione: 30 luglio

Alle 20:00, in piazza Fontana, verrà simulato un incidente stradale tra due veicoli con l’intervento del personale Suem 118 e delle forze dell’ordine. Successivamente, sempre in piazza Fontana, si terrà l’incontro pubblico con il personale medico dell’Ulss 4, includendo dimostrazioni pratiche, proiezione di filmati sulla sicurezza stradale, stand informativi ed esposizione di mezzi delle forze dell’ordine.