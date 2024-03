Teddy Bear Toss, la distribuzione continua

Continua la distribuzione dei Peluche raccolti durante l’evento Teddy Bear Toss organizzato dall’Umana Reyer Venezia.

SAN DONÀ DI PIAVE – C’era una volta… le favole iniziano così. C’era una volta una squadra canadese di Hockey sul ghiaccio che, giusto trent’anni fa, decise di organizzare una raccolta di Peluche per i bambini meno fortunati. Per farlo, il direttore del marketing della squadra (i Kamloops Blazers) decise di chiedere a tutti i tifosi presenti di lanciare un Peluche dopo il primo goal. Era appena nato il Teddy Bear Toss.

L’iniziativa piacque subito molto al pubblico americano che iniziò a riproporlo in altri sport, soprattutto nel basket universitario. Circa una decina di anni fa, anche le società cestistiche italiane hanno seguito l’esempio d’oltremare e, soprattutto durante le festività natalizie, organizzano nei loro palazzetti la raccolta dei pupazzi.

Anche quest’anno l’Umana Reyer Venezia ha organizzato il proprio Teddy Bear Toss nel weekend dell’Immacolata, riscuotendo, come sempre, molto successo grazie a tutti i sostenitori che hanno partecipato all’iniziativa.

Dopo la prima distribuzione dei Peluche all’Associazione Volontari del Fanciullo O.N.L.U.S. con tanti doni per i piccoli ospiti del progetto Casa Nazareth, oggi c’è stata la seconda donazione. Caterina Logoh e Matilde Villa hanno consegnato una parte dei pupazzi all’Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo de Paoli odv di San Donà del Piave che mette a disposizione diversi servizi ai nuclei familiari in condizione di difficoltà.



Le due giocatrici orogranata assieme a Roberta Meneghel, referente orogranata per i progetti dedicati al sociale, sono state accolte con grande entusiasmo presso la struttura, in un bel momento di condivisione e spensieratezza.