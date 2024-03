Giovani, digitalizzazione, europee2024: presentato il tour nazionale 

Mercoledì 6 marzo presso la sala multimediale Esperienza Europa – David Sassoli di Roma, è stato presentato con grande entusiasmo il tour istituzionale nazionale “Giovani, digitalizzazione, europee2024”

ROMA – Mercoledì 6 marzo presso la sala multimediale Esperienza Europa – David Sassoli di Roma, è stato presentato con grande entusiasmo il tour istituzionale nazionale “Giovani, digitalizzazione, europee2024”. L’evento è stato organizzato congiuntamente dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea e dalla Fondazione AIDR, e ha visto la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Vittorio Colonna, che celebra quest’anno il suo 150º anniversario.

Moderato da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche, il momento di apertura ha visto i saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore Rappresentanza Parlamento Europeo in Italia, Antonio Parenti, Direttore Rappresentanza Commissione Europea in Italia e Mauro Nicastri, presidente Fondazione Aidr.

La conclusione dell’evento è stata affidata a Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha dichiarato “il prossimo 9 giugno sarà un appuntamento elettorale cruciale per la nostra Europa. Saremo chiamati a eleggere il nuovo Parlamento e non sarà un’elezione ordinaria. Credo che la prossima legislatura dovrà essere una legislatura costituente. Per questo il coinvolgimento di giovani ragazze e ragazzi è importantissimo, perché si parla del loro futuro in queste elezioni. Ha concluso: “l’iniziativa della Fondazione AIDR e il tour che sta per partire sarà un’azione concreta per parlare con le nuove generazioni e sono molto felice che il Parlamento la sostenga”.

La presentazione del tour è stata un’occasione unica di dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni italiane ed europee, le aziende di stato e private. Il tour si propone di vistare le scuole italiane e sensibilizzare i giovani sugli aspetti positivi e negativi della digitalizzazione e prepararli per le sfide future, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024.

Le diverse testimonianze

Durante l’evento, numerose testimonianze hanno arricchito la discussione. Figure di spicco come Pompeo Savarino, capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, Nicola Mangia, Direttore settore pubblica amministrazione DXC technology, Enrico Panella, Direttore generale Sic Europe nell’ambito della logistica e dei trasporti, e Arturo Siniscalchi, direttore area economica ENAV, hanno condiviso il loro punto di vista sul tema.

Il team di giovani rappresentanti della Fondazione AIDR, tra cui Andrea Fiorilli, Filippo Mondello, Cecilia Ventura, Bartolomeo Lodife, Vincenzo Germano, Michela Perini, Riccardo Verniani, Orlando Bianco, Vittorio Zenardi ed altri, si prepara ora a visitare le scuole italiane nell’ambito del tour.