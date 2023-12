Al Taliercio torna Teddy Bear Toss: regala un tuo peluche a un bambino meno fortunato

L’Umana Reyer Venezia organizza anche quest’anno la Teddy Bear Toss. Questo weekend porta al Taliercio un tuo peluche e regalalo a un bambino meno fortunato

MESTRE – Anche quest’anno la Reyer ripropone la Teddy Bear Toss, ovvero la raccolta dei peluche per i bambini meno fortunati del territorio. Questo weekend, durante le partite delle prime squadre maschile e femminile, dopo il primo canestro segnato su azione, tutti gli spettatori potranno lanciare in campo i loro peluche per darli a chi ne ha più bisogno.

Ecco il comunicato completo della Società:

“Teddy Bear Toss is back!

In occasione delle partite in programma nel week-end al Taliercio:

– sabato 9 dicembre ore 19.30, Serie A maschile Umana Reyer – Givova Scafati

– domenica 10 dicembre ore 18.00, Serie A1 femminile Umana Reyer – Passalacqua Ragusa

la società ripropone l’iniziativa Teddy Bear Toss: porta anche tu al Taliercio il tuo pupazzo di peluche e contribuisci a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati del nostro territorio.

Popolare da anni negli Stati Uniti, l’iniziativa prevede che gli spettatori, dopo il primo canestro su azione di una delle due squadre, lancino verso il campo pupazzi di peluche che poi verranno raccolti e consegnati in dono ai bambini. La società si impegnerà personalmente a distribuire per Natale i vostri peluche nelle strutture di accoglienza.

Invitiamo dunque tutti gli spettatori a presentarsi al palasport con almeno un peluche: partecipiamo numerosi!

Per aiutare l’organizzazione dell’iniziativa, chiediamo a tutti i presenti di seguire queste linee guida:

1) È fondamentale che il peluche sia morbido e pulito;

2) Il peluche va lanciato dopo il primo canestro della partita su azione (non da tiro libero) di una delle due squadre. Si prega di fare attenzione a non urtare altri spettatori con il lancio del peluche. Nel caso il vostro peluche non raggiunga il campo da gioco, non preoccupatevi: sarà raccolto dal personale Reyer e donato ugualmente;

3) Il personale Reyer provvederà a radunare e raccogliere i peluches.”

Photo Credits: Reyer.it