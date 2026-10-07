VIDEO | Intervista a Roberta Semeraro, curatrice delle due mostre di Mouna Rebeiz: donna, potere e arte divinatoria tra Venezia e Roma

Due tappe istituzionali per l’artista di origini libanesi: “Le Tarbouche” ai Musei Civici Veneziani e “L’Indovino” al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma

C’è un filo conduttore tra le due mostre?

Il filo conduttore non c’è concettualmente perché sono due mostre diverse, però tutto nella vita è connesso, è sempre un continuo richiamo, così è nell’arte. In verità, a Roma abbiamo portato un dipinto che è un dipinto fondamentale per questo ciclo, che si chiama Le Plaisir des Modèles.

L’abbiamo portato per due motivi. Uno, perché è tecnicamente realizzato come la pittura vascolare. Due, perché nella civiltà etrusca la donna godeva di uno stato privilegiato rispetto alle civiltà contemporanee dell’epoca, quindi c’è un richiamo.

Due appuntamenti importantissimi in due città stupende: uno a Roma con l’Indovino e uno a Venezia con le Tarbouche, di cui tu hai seguito e curato le mostre.

Queste due mostre segnano due tappe importanti istituzionali: I musei civici con la mostra Tarbouche che si è inaugurata a maggio e dal 15 settembre la mostra di Roma al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Due città estremamente importanti, fondamentali direi, non solo per l’arte italiana ma riconosciute a livello mondiale, diverse, due istituzioni ospitanti meravigliose in luoghi straordinari, per cui devo dire che dal mio punto di vista curatoriale sono molto contenta. Penso che anche l’artista, la sua arte sia stata in grado di dialogare seppur in modo diverso, con un museo e con l’altro, quindi il museo del Settecento a Venezia e con l’archeologia a Roma. Quando un artista riesce a collocarsi in spazi diversi, dialogando con epoche diverse e con collezioni diverse, vuol dire che è un artista che sa parlare.

Qual è il tema della mostra di Roma?

Il tema della mostra di Roma sono delle installazioni e l’arte divinatoria. Lei presentò nella Biennale dell’Arte del 2022 a Venezia, nel padiglione di San Marino, una grande installazione, The Soothsayer – l’indovino, dedicata ai Tarocchi, dove ha rivisitato e presentato ventidue arcani maggiori dei Tarocchi di Marsiglia prendendo spunto dalla tragedia di Shakespeare, Giulio Cesare, quando l’aruspice gli dice di non andare alle Idi di Marzo: guardati dalle Idi di Marzo. Poi invece nella storia sappiamo come è andata e che cosa è successo.

Leggendo un libro di Angela, quest’inverno avevo scoperto che questo indovino era proprio Spurinna, un aruspice etrusco, e che gli etruschi erano maestri nell’arte divinatoria. Allora di lì è nata l’idea di portare l’installazione di Mouna al Museo Etrusco di Villa Giulia, un momento importante perché è arrivata la tomba François, dopo cento anni di trattative con la famiglia Torlonia, e lo Stato italiano a giugno ha acquisito questa tomba che è entrata a fare parte della collezione del museo. Un capolavoro assoluto perché ci sono degli affreschi che sembrano veramente affreschi rinascimentali e in questi affreschi incredibilmente sono rappresentati due indovini: Cassandra e Anfiarao. La nostra mostra era già programmata, per cui è stato quasi un incontro fortunato.

Invece il Tarbouche che cosa rappresenta?

Mouna Rebeiz è di origini libanesi e il Tarbouche è il tipico cappello che indossano in Medio Oriente. Ha un’origine persiana ed etimologicamente la parola Tarbouche riporta una parola persiana: è questo cappello, un cappello iconico attraverso il cappello lei intavola una riflessione su che cosa vuol dire lei – di origini Libanesi- essere e sentirsi donna. È un discorso dove esaminando, giocando attorno, analizzando, riflettendo sulla condizione della donna, lei arriva a liberarsi e quindi ad emanciparsi. Affermare quindi una sorta di liberazione, emancipazione del sesso femminile rispetto all’uomo. Quindi il Tarbouche, come recita il titolo della mostra: Le Tarbouche, quando un accessorio diventa simbolo è simbolo proprio del potere maschile, e la donna, vestendolo, se ne libera.

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