Task Force Anti-Paccottiglia a Venezia

La Task Force Anti-Paccottiglia della Polizia Locale di Venezia Intensifica i controlli durante il Carnevale

VENEZIA. La Polizia Locale di Venezia ha annunciato un rafforzamento dei controlli sugli esercizi commerciali del Centro Storico in occasione del Carnevale. Questa iniziativa fa parte delle misure adottate per contrastare la diffusione della cosiddetta “paccottiglia” durante le festività.

Il Nucleo Polizia delle Attività Produttive ha incrementato le verifiche negli ultimi giorni, concentrando l’attenzione su tutti i Sestieri della Città Antica, con particolare riguardo all’area di San Marco. Qui sono state individuate numerose violazioni, principalmente legate alla esposizione e alla pubblicità non autorizzate al di fuori dei locali commerciali.

Come risultato dei controlli, sono state sanzionate dieci attività commerciali, con sanzioni amministrative per un totale di quasi 4.000 euro. Queste azioni mirano a garantire il rispetto dei regolamenti urbani e del commercio, preservando così l’immagine e la bellezza della città di Venezia.

“Ringrazio la Polizia Municipale e gli Uffici del Commercio per i puntuali controlli effettuati e faccio un appello a tutte le attività produttive affinché rispettino sempre i regolamenti, anche per non incorrere in gravi sanzioni che al reiterare delle infrazioni, come l’esposizione di merce al di fuori dei limiti consentiti, porta non solo alla multa pecuniaria, ma anche al ritiro della licenza (ad es. per il commercio fisso è prevista dopo 4 multe nel triennio) – ha commentato l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga – Inoltre per gli effetti dell’entrata in vigore della delibera anti-paccottiglia vige il vincolo ATECO nelle aree di maggior flusso turistico, quindi la stessa attività di souvenir che dovesse perdere la licenza ad esempio a San Marco, non potrebbero più aprire nella stessa zona, ma solo in un’area non vincolata dalla delibera e quindi periferica di Venezia”.

Un plauso alla continua attività di controllo della Polizia locale e ai conseguenti ottimi risultati finalizzati a salvaguardare l’immagine della Città arriva anche dall’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce: “Il prezioso lavoro svolto dalla nostra Polizia locale si manifesta soprattutto attraverso l’attenta vigilanza e l’applicazione dei regolamenti, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla bellezza del Centro Storico di Venezia. Questo impegno instancabile testimonia il costante lavoro del corpo di polizia, che opera su molteplici fronti per garantire la legalità e il benessere di residenti e visitatori”.