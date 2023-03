Supercoppa italiana, ecco la nuova formula

Durante l’ultima Assemblea della Lega Serie A è stato deciso di disputare le prossime edizioni della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e il passaggio alla formula della Final Four.

MILANO- Ieri, durante l’Assemblea della Lega Serie A con la partecipazione di tutte e 20 le Società, è stata accettata l’offerta per disputare in Arabia Saudita quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa Italiana. Cambia anche il Format della competizione. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, in conferenza stampa:

“È già stato deliberato che per il prossimo anno la Finale verrà disputata con il format a quattro squadre. C`è stata l`informativa sulle varie manifestazioni di interesse che la Lega Serie A ha ricevuto da parte degli investitori. L`Assemblea ha preso tempo per esaminare la documentazione e si riaggiornerà il prossimo 31 marzo“

Quindi, almeno per l’anno prossimo, a differenza delle precedenti edizioni in cui la vincitrice del campionato affrontava in gara secca la vincitrice della Coppa Italia, ecco la nuova formula a 4 squadre: le prime due classificate in campionato contro le finaliste della Coppa Italia. Un po’ come avviene in Spagna, nella Supercoppa femminile e in molti altri sport di squadra.

Le Final Four verranno giocate quindi in Arabia Saudita a gennaio 2024, dall’anno successivo si deciderà se proseguire con questo progetto o tornare alla vecchia formula in base agli impegni del calendario internazionale. Anche l’edizione seguente sarà giocata nel paese arabo, le due edizioni successive in un’altra sede da decidere, e poi altre due di nuovo in Arabia.

Tra i vari temi trattati anche la ripartizione dei diritti Televisivi, la tenuta del paracadute quando una squadra retrocede e le riforme organizzative.