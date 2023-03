“Concerti di Primavera”, una stagione di note ed emozioni a Casier

Al via il 17 marzo fino al 23 giugno la stagione concertistica in Biblioteca e nelle Chiese parrocchiali

7 concerti di musica classica a ingresso libero



CASIER – Un mondo di note e di emozioni è pronto a riempire la sala della Biblioteca comunale e le Chiese parrocchiali di Dosson e di Casier, accompagnando il pubblico in un viaggio a tappe di intensa bellezza. Si apre venerdì 17 marzo la stagione 2023 dei Concerti di Primavera a Casier, realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Concerti Classica Treviso, sotto la direzione artistica del Maestro Marco Dalsass. Tra quartetti d’archi e musiche da camera, i 7 eventi a ingresso libero, tutti in calendario di venerdì sera, scandiranno fino al 23 giugno una programmazione briosa con appuntamenti dedicati alla scena classica.

L’idea di portare la musica in biblioteca è nata lo scorso autunno, con il debutto di 4 primi concerti dal titolo “Musica da Biblioteca”, ospitati per la prima volta proprio all’interno delle mura della Biblioteca comunale. «Il luogo della lettura è anche luogo di ascolto, così abbiamo pensato di portarvi la musica per creare una nuova sinergia tra libri e spartiti, in una cornice inconsueta e affascinante. Visto il successo della scorsa stagione – ha commentato l’Assessore alla Cultura Roberta Panzarin – replichiamo l’esperienza con una rassegna più ampia, di 7 concerti, di cui 5 in Biblioteca e due nelle Chiese parrocchiali, per una stagione concertistica primaverile densa di emozioni che siamo certi sarà molto apprezzata dai cittadini».

Ad aprire il cartellone, il 17 marzo, è il Trio Tonedo. Con Anna Tonini al flauto, Claudio Doni alla viola e Maurizio Neso alla chitarra, la formazione propone la Salonmusik nel primo Ottocento. La stagione prosegue il 31 marzo con il duo formato da Francesca Cescon al flauto e Alessandra Trentin all’arpa, che porteranno in scena Alla Corte del Re e della Regina. Nell’appuntamento successivo, in calendario il 28 aprile, protagonista è il quartetto d’archi composto da Luca Dalsass al violino, Anastasia Andreatta al violino, Margherita Orlandi alla viola e Marco Dalsass al violoncello, che eseguirà Eine kleine Serenade con la partecipazione straordinaria di Corrado Orlando al clarinetto. A portare in scena le Sonate a cembalo obligato e traversiere solo di J. S. Bach ci pensano il 5 maggio Giuliano Furlanetto al flauto traversiere, e Francesco Bravo al clavicembalo. Impegnato a rievocare Tutte le corde di Boccherini è il Quintetto Fandango, il 19 maggio. L’Ensemble è formato da Marco Bisi al violino, Francesca Zanatta al violino, Gabriele Gastaldello alla viola, Gioele Gusberti al violoncello ed Enrico Muscardin alla chitarra. Il 6 maggio spazio alla solista Francesca Torelli, pronta a deliziare i presenti con il concerto A tiorba sola da Roma a Parigi. Conclude la rassegna musicale, il 23 giugno, il concerto dal titolo Il Barocco tra Venezia e Napoli che vede Stefano Bagliano al flauto a becco, Manuel Tomadin al clavicembalo e Marco Dalsass al violoncello.

«Sono orgoglioso della straordinaria risonanza ottenuta dalla rassegna musicale autunnale – ha dichiarato il Sindaco di Casier Renzo Carraretto. – Ringrazio l’Assessore Panzarin e la squadra del Comune che in poco più di due mesi hanno messo in piedi un nuovo imperdibile programma che ci consente, ancora una volta, di uscire di casa per ritrovarci insieme».





Concerti di Primavera

7 concerti da venerdì 17 marzo a venerdì 23 giugno 2023

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00

Tutti i concerti sono a ingresso libero

