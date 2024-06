Una nuova rassegna musicale si affaccia sulla Riviera del Brenta

Una nuova rassegna musicale, Summer Mira Sound, porta jazz, tango, musica cubana e canzone d’autore sulla Riviera del Brenta

MIRA – La Riviera del Brenta si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica con il Summer Mira Sound, una rassegna che promette di portare suoni e ritmi internazionali in quattro appuntamenti imperdibili. Questo evento, promosso dal Comune di Mira con la direzione artistica e l’organizzazione di Veneto Jazz, si terrà dal 25 al 29 giugno, tra le suggestive location di Villa dei Leoni, Villa Widmann e Piazzetta Mira Porte.

Il programma

Il programma è un vero e proprio mélange energico di jazz, musica classica e ritmi latini.

La rassegna si aprirà il 25 giugno ore 21 a Villa Widmann con “Caribe”, il progetto della talentuosa Ana Carla Maza. La musicista, che vive tra Parigi e Barcellona, porta in scena il suo primo album full band in qualità di compositrice e produttrice.

Il 26 giugno ore 21, sempre a Villa Widmann, sarà la volta di “Mediterraneum”, un progetto che fonde fotografia e musica dal vivo. Il fotografo Pino Ninfa e il pianista Danilo Rea daranno vita a uno spettacolo unico, in cui le immagini delle città patrimonio dell’Unesco della Valle di Noto, le feste religiose nel Mediterraneo, i siti archeologici in Italia e Libia e altre suggestive fotografie verranno commentate musicalmente in un vero processo di improvvisazione.

Il 28 giugno ore 21, a Villa dei Leoni, sarà protagonista Alessandro D’Alessandro, uno dei più rilevanti esponenti della nuova musica italiana. Con il suo organetto, strumento tipico della tradizione popolare, D’Alessandro esplora nuovi stili, ritmi e armonie. In questa serata ospiterà Roy Paci, trombettista e cantante di fama.

Il Summer Mira Sound si concluderà il 29 giugno ore 21 in Piazzetta di Mira Porte con un concerto sotto le stelle a ingresso libero del quintetto MA-REA, guidato da Massimo Tagliata (fisarmonica e tastiere) e Andrea Dessì (chitarre acustiche ed elettriche). La serata sarà dedicata alle calde sonorità del tango-jazz, del flamenco e del jazz latino, ricche di intensità espressiva.

Questo evento è sostenuto dal progetto “Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici” finanziato dal Ministero del Turismo. Si ringrazia per la disponibilità degli spazi la Città Metropolitana di Venezia, San Servolo srl e Villa Widmann.

Informazioni

Per maggiori informazioni sul programma, visitare il sito www.venetojazz.com. I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita).