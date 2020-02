Spalti gremiti si usava dire.

Che sembrerebbe il “Silenzio degli innocenti“ parafrasando un celeberrimo cult movie e invece e’ il silenzio degli stadi,assordante e fragoroso.

Mettete in un compressore l’inedito virus,le polemiche,gli imbarazzi,le schizofrenie e le mascherine e il gioco e’ fatto.

Che lo stadio senza pubblico e’ come una bella tavola senza i commensali.algida, asettica,quasi asimmetrica nel suo deserto di tifo e opinioni.

Kafka e i dintorni del surreale nel sentire le voci dei calciatori e i rimbrotti,gli scazzi e le urla assolate,perfino il rumore del pallone calciato,roba inedita.

Il 4 4 2 o viceversa,ma tante’, e’ l’adrenalina che manca,l’energia e l’emozione del boato,a cosa serve un goal senza quello,forse solo a muovere la classifica,collezionare e confezionare punti.

Sull’orlo della crisi si gioca,lo si deve per non inanellare recuperi e classifiche storpiate,mai uniformi.E lo spalto vuoto guarda tutti dall’alto,un tempo grigio ora colorato,quasi a osservare senza poter comprendere,nato per contenere folle,voci,sciarpe,bandiere e striscioni.

Dal primo al terzo anello,distinti o tribuna ora tutto e’ uguale,una “livella“direbbe qualcuno,scevro e malinconico, muto,ma anche privo di buh.

Ora pero’ riprendiamocelo lo spalto,in epoca di streaming dello share delle pay TV con il divano o il pub che impera ,non vorremmo ritrovarci a seguire un derby da un gruppo WatsApp aspettando una notifica,un lentissimo“ sta scrivendo“ o un doppio flag,una doppia spunta grigia che poi diventa blu.

Mauro Lama #Instacult

