Nuove rastrelliere per biciclette su tuto il territorio comunale

Al parco San Giuliano si stanno montando 158 nuove rastrelliere per bici per complessivi 1.083 posti con aggancio di sicurezza del velocipide.

A Mestre è in atto l’incremento di porta biciclette su tutto il territorio comunale con una spesa di 300 mila euro.

Saranno interessate molte zone della città. Oltre il parco San Giuliano, le rastrelliere verranno posizionate in viale San Marco, via Sernaglia, via Cappuccina, via Torre Belfredo, via Poerio, via San Girolamo, via Brenta Vecchia, riviera XX Settembre, via Circonvallazione, via Verdi, via Piave, via Einaudi , corso del Popolo, piazzale Favretti, parco Piraghetto parco Bissuola, campi sportivi di Zelarino, Altobello, via Gatta, Chirignago, Favaro, Tessera, Villaggio Laguna, Terraglio via Miranese e al cimitero di San Michele. Area sosta per biciclette anche al mercato coperto di Mestre.

