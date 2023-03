Sorteggi Champions League, riecco il Derby italiano

Si sono tenuti questa mattina a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. 6 le squadre italiane ancora in corsa, subito il derby italiano.

NYON (Svizzera) – Questa mattina si sono tenuti i sorteggi per i quarti di finale di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Dopo il passaggio del turno di tutte e 3 le squadre italiane ancora rimaste in Champions League, ieri sono volate ai quarti di Europa League Juventus e Roma, mentre in Conference League è passata solo la Fiorentina. Eliminata la Lazio dall’AZ Alkmaar.

Un sorteggio dolce per gli italiani, forse un po’ meno per i tifosi delle rispettive squadre. La prima squadra ad esser estratta dall’urna è il Real Madrid, vincitrice della scorsa edizione, che incontrerà il Chelsea, una delle 4 squadre presenti in questi quarti di finale allenate in precedenza da Carlo Ancelotti.

Subito dopo vengono pescate Inter e Benfica, Manchester City e Bayern Monaco e infine il derby italiano: Milan – Napoli. Già decisi anche gli accoppiamenti per le semifinali, con la possibilità di un altro scontro tutto italiano tra i nerazzurri e la vincitrice tra i cugini rossoneri e i partenopei. Questo potrebbe voler dire una squadra azzurra sicura in finale, come non accade dal 2017, anno in cui la Juventus perse contro il Real Madrid.

Dall’altra parte del tabellone, invece, troviamo le 4 favorite rendendo queste partite altrettanti finali anticipate.

Quarti di finale

Andata: 11/12 aprile

Real Madrid vs Chelsea

Benfica vs Inter

Manchester City vs Bayern

Milan vs Napoli

Ritorno: 18/19 aprile

Chelsea vs Real Madrid

Inter vs Benfica

Bayern vs Manchester City

Napoli vs Milan

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio

1. Milan / Napoli vs Benfica / Inter

2. Real Madrid / Chelsea vs Manchester City / Bayern

Europa League

Passato lo spauracchio Manchester United, destini diversi per le italiane. Niente derby ma avversari non semplici. La Roma rincontrerà il Feyenoord sconfitto l’anno scorso in finale di Conference League e poi, in caso di vittoria, la vincente di Bayer Leverkusen/Union SG. Per la Juventus invece un avversario più rognoso, lo Sporting Lisbona già incontrato nei gironi di Champions 2017/2018. In caso di vittoria i bianconeri incontreranno la vincente di Manchester United – Siviglia, decisamente gli avversari più scomodi.

Quarti di finale

Andata: 13 aprile

Manchester United – Siviglia

Juventus – Sporting CP

Bayer Leverkusen – Union SG

Feyenoord – Roma

Ritorno: 20 aprile

Siviglia – Manchester United

Sporting CP – Juventus

Union SG – Bayer Leverkusen

Roma – Feyenoord

Semifinali

Juventus/Sporting CP – Manchester United/Siviglia

Feyenoord/Roma – Bayer Leverkusen/Union SG

Conference League

Dopo l’eliminazione della Lazio rimane solo la Fiorentina a tener alta la bandiera italiana in questa competizione. Per i toscani un sorteggio benevolo dovendo incontrare i polacchi del Lech Poznan e, in caso di vittoria, la vincente di Basilea/Nizza

Quarti di finale

Andata: 13 aprile

Lech Poznan – Fiorentina

Gent – West Ham

Anderlecht – AZ Alkmaar

Basel – Nice

Ritorno: 20 aprile

Fiorentina – Lech Poznan

West Ham – Gent

AZ Alkmaar – Anderlecht

Nice – Basel

Semifinali

1. Lech Poznan / Fiorentina – Basel / Nice

2. Gent / West Ham – Anderlecht / AZ Alkmaar

Photo Credits: UEFA.com