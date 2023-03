Tre italiane ai quarti di Champions, non accadeva dal 2006

Dopo la qualificazione del Napoli abbiamo per la prima volta dal 2006 ben 3 squadre italiane tra le prime 8 d’Europa.

Ebbene sì, dopo 17 lunghi anni, finalmente si qualificano ai quarti di Champions League ben 3 squadre italiane, non accadeva dalla stagione 2005/2006.

Era successo nel 2003, 2005 e appunto nel 2006 con sempre le stesse 3 squadre: Milan, Inter e Juventus. Erano gli anni in cui il campionato italiano era il migliore al mondo, pieno di campioni e con le famose 7 sorelle.

Nel 2003 passarono tutte anche in semifinale con lo scontro fratricida tra Inter e Milan e poi la prima e finora unica finale tutta italiana di Manchester tra i rossoneri e la Juventus. Nel 2005 ci fu subito il Derby di Milano vinto a tavolino dal Milan a causa dei petardi lanciati contro il portiere Dida dai tifosi interisti. La Juventus fu eliminata subito dal Liverpool che poi la vinse ai rigori contro il Milan nella famosa finale di Istanbul in cui i rossoneri erano in vantaggio 3 a 0 alla fine del primo tempo. L’edizione seguente fu l’ultima ad annoverare 3 squadre tra le prime 8 d’Europa ma con scarsi risultati, alle semifinali approdò solo il Milan che venne comunque eliminato dal Barcellona poi vincitore della coppa.

Ed eccoci ai giorni nostri, dopo la qualificazione di Inter e Milan contro Porto e Tottenham, ecco arrivare sulle ali dell’entusiasmo anche l’incredibile Napoli di Spalletti che batte per 3 a 0 l’Eintracht Francoforte vincitore dell’ultima Europa League.

Una marcia trionfale quella napoletana: 7 vittorie e una sola sconfitta a Liverpool quando ormai il primato del girone era già acquisito. 25 gol segnati (7 solo negli Ottavi) lo portano a essere il miglior attacco e 6 gol subiti totali (come il Real), meglio di loro solo il Bayern con 8 vittorie e 2 soli gol subiti.

Il dato più interessante è che tutte e 3 le squadre italiane non hanno subito gol in questi ottavi di finale, blindando così il passaggio del turno.

Ecco le magnifiche 8 d’Europa: Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Benfica, Inter, Milan e Napoli. A guidarle ben 4 allenatori italiani, compreso quel Carlo Ancelotti allenatore del Real che ha vinto la Coppa 2 volte da giocatore e 4 da allenatore. In attesa dei risultati delle altre italiane in Europa e Conference League di oggi e il sorteggio di domani mattina a Nyon per sognare ulteriori risultati.

Che parta forse da qui la rinascita del calcio italiano? Lo speriamo.

Photo Credits: Di Kieran Lynam, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2806373