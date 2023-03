Tre milioni di bambine afghane prive di istruzione: l’allarme di Save the Children

Save the Children, un’organizzazione internazionale impegnata nella protezione dei diritti dei bambini, ha lanciato un appello per chiedere ai Talebani di revocare il divieto di accesso all’istruzione alle ragazze sopra la prima media, imposto dopo la presa di potere in Afghanistan. Secondo l’organizzazione, più di 3 milioni di ragazze si sono viste negare il diritto all’istruzione secondaria, il che aumenta il rischio di matrimoni precoci, violenze, abusi e altre forme di sfruttamento.

Save the Children ha sottolineato l’importanza dell’accesso all’istruzione per le ragazze in Afghanistan, non solo per il loro futuro, ma anche per lo sviluppo economico del paese. Inoltre, l’organizzazione ha evidenziato che l’Afghanistan è l’unico paese al mondo che ha vietato l’istruzione alle bambine al di sopra della prima media. Save the Children ha esortato i Talebani a permettere alle ragazze di tornare a scuola senza ulteriori ritardi, affinché non vengano lasciate indietro e possano aspirare a un futuro migliore.

È importante sottolineare che la privazione del diritto all’istruzione alle ragazze in Afghanistan è una questione molto delicata e complessa, che va oltre la situazione attuale del paese e richiede un impegno a lungo termine per garantire l’accesso all’istruzione a tutti i bambini e le bambine. Ci sono molte organizzazioni e istituzioni che lavorano per migliorare la situazione in Afghanistan e promuovere l’istruzione delle ragazze, e questo lavoro deve continuare e ricevere ulteriore sostegno.