Comunità Energetiche rinnovabili presentate a Treviso

Nella città di Treviso si è tenuto un incontro per promuovere le Comunità Energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile sul territorio regionale. Tale strumento è considerato strategico per lo sviluppo economico e permetterà ai tecnici regionali di confrontarsi con amministratori locali, professionisti e aziende di tutte le province venete.

L’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha incontrato quasi 200 amministratori locali di Treviso per illustrare il percorso della regione Veneto a partire dalla legge in materia approvata a luglio 2022. L’obiettivo della regione è diventare sempre più indipendente sul piano energetico e farà ciò attraverso le comunità energetiche, coinvolgendo sia il pubblico che il privato. Sono state destinate risorse per la promozione e altre saranno impiegate per la costituzione delle comunità stesse.

Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza delle comunità energetiche come uno dei cardini di sviluppo dei prossimi anni e ha affermato che tali comunità offriranno una risposta efficace a livello di risparmio ed efficientamento energetico oltre all’uso delle energie rinnovabili. In attesa della firma dei decreti attuativi a livello nazionale, si vuole coinvolgere il territorio per essere pronti nel momento in cui arriverà la firma per costituire queste comunità.

Il prossimo appuntamento è in programma a Belluno il 17 marzo 2023 in collaborazione con la Provincia di Belluno.