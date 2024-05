Dopo dodici anni una coppia azzurra torna sul trono di Roma: Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano agli Internazionali BNL d’Italia e diventano le nuove sorelle d’Italia.

ROMA – Un’ora e 28 minuti di partita. Poi l’urlo e il sogno che si realizza. Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il doppio degli Internazionali BNL d’Italia. 6-3 4-6 10-8 sulla statunitense Coco Gauff e sulla neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding.

Le nuove sorelle d’Italia conquistano Roma dopo ben dodici anni dall’ultima vittoria azzurra. Quella volta in campo con Errani c’era Roberta Vinci, con cui ha ottenuto anche il Career Grand Slam, in anni in cui le tenniste italiane erano al top mondiale.

Ora al fianco della fortissima tennista azzurra, che mette in bacheca il 30esimo trofeo di doppio, la nuova promessa del tennis italiano: Jasmine Paolini, al suo quarto trofeo. La nuova strana coppia vince insieme il terzo torneo dopo il cemento di Monastir 2023 e il veloce indoor di Linz lo scorso febbraio. Insieme avevano anche raggiunto la finale a Melbourne (sempre sul cemento) nel 2022.

Da non dimenticare anche la semifinale al “1000” di Miami. E ora il sogno le porterà in Francia, prima al Roland Garros e poi alle Olimpiadi di Parigi. Con un occhio di riguardo della Capitana Tathiana Garbin in vista della BJK Cup.

Photo Credits: FITP