Sior Pare e il Pride

Il Sior Pare guarda quasi sempre la televisione solo su Sky o Disney plus, non potendo leggere la guida tv, risulta per lui molto più semplice chiamare con il telecomando vocale i vari canali o chiedere ad Alexa cosa facciano in quel momento. Questo vuol dire vedere pochissima pubblicità rispetto ai canali del digitale terrestre. E di media, comunque, non la guarda o non la capisce essendo troppo breve per lui da contestualizzare.

Capita così, quasi per caso, di soffermarsi sulla pubblicità di Idealista dedicata al Pride. La guarda, sorride.

“Ciò, no so se ea go capìa ben… Praticamente el Pare, classico omone severo, ghe fa tute e raccomandasion al moroso che va tor el fio a casa, ma no capisso ben ea fine… (Eh, non so se l’ho capita bene… Praticamente il Padre, classico omone severo, fa tutte le racomandazioni al fidanzato che va a prendere il fglio a casa, ma non capisco bene la fine…)”

“Eh, praticamente dice loro di coprirsi con la bandiera arcobaleno, ed essere fieri del loro amore“

“È il simbolo dell’ orgoglio Gay , hai presente tutto il casino che è venuto fuori all’ultimo Europeo con la partita Germania – Ungheria perché il sindaco di Monaco voleva lo stadio colorato con i colori dell’arcobaleno, la fascia di capitano di Neuer, ecc. in questo momento di odio continuo e di polemiche è importante che la maggior parte delle persone capisca quanto sia dura essere continuamente discriminati.“

“Lo so papà, ma purtroppo per molte persone non è così, anzi! Ogni giorno si sentono aggressioni verbali o peggio fisiche verso persone omosessuali “

“ “I ghe vol mettar el triangolo rosa come a Sasha de “ Essere o non essere ” de Mel Brooks ?!? Ghe ne xe passada de acqua sotto i ponti… e semo ancora in ‘sta situassion?!? (Vogliono mettergli il triangolo rosa come Sasha di “Essere o non essere” di Mel Brooks?!? Ne è passata di acqua sotto ai ponti… e siamo ancora in questa situazione?!?)

“Ciò Ana, ti ga presente “Mediterraneo“?!? Anca Carlo Magno gera Gay! (Eh Anna, hai presente “Mediterraneo”?!? Anche Carlo Magno era Gay!)”

La semplicità di pensiero, di un fervente cattolico di 86 anni.