Serie A Elite Cup: nasce il Team Rugby di Marca

A seguito della presentazione, da parte della Federazione Italiana Rugby, del calendario della Serie A Elite Cup, Mogliano Veneto Rugby, Rugby Paese, Rugby Casale, Ruggers Tarvisium e Rugby Villorba, sono liete di annunciare l’avvio di una collaborazione pluriennale, che vedrà le società della Marca Trevigiana impegnate assieme nello sviluppo e supporto del Rugby nel territorio.

MOGLIANO VENETO – Primo passo di questa collaborazione è la partecipazione congiunta alla Serie A Elite Cup, attraverso la creazione del Team RUGBY DI MARCA, che le vedrà impegnate insieme nelle partite di Coppa attraverso un progetto tecnico sviluppato dallo staff del Mogliano Veneto Rugby e dal suo Head Coach Marco Caputo, in coordinamento con gli staff delle Società partecipanti ed eseguito assieme allo staff tecnico della Seconda Squadra.

La gestione di questo ambizioso progetto è stata affidata dal Mogliano Veneto Rugby ad una figura storica del rugby trevigiano, Romano Mazzanti, che opererà sotto la supervisione della direzione dell’Area Sportiva del Club Moglianese; Romano, che già collabora con Mogliano gestendo l’Under18 della Società, è un dirigente molto conosciuto nell’ambiente rugbistico della marca e coordinerà le varie Società coinvolte.

Il team RUGBY DI MARCA sarà composto, ad invito, dai giocatori delle società partecipanti al progetto, giocherà le proprie partite casalinghe nelle sedi delle varie Società a rotazione e vestirà una maglia creata ad hoc, rappresentativa di tutta la provincia Trevigiana. Gli allenamenti si svolgeranno presso gli impianti del Mogliano Veneto Rugby. Gli atleti partecipanti al progetto, individuati in accordo con le Società partecipanti, saranno selezionati in quanto giovani e promettenti prospetti per il rugby del territorio.

Lo sforzo impiegato nella creazione di questo Team e nella sua partecipazione al nuovo Torneo, è solo una delle attività comuni che i vari Club hanno intrapreso a partire da questa stagione sportiva, come lo sono le collaborazioni tecniche già in atto (ad esempio, l’utilizzo da parte del Rugby Villorba di Salvatore Costanzo, con dei Clinics sulla mischia chiusa) e altre ancora in via di definizione.

Il calendario delle partite in cui sarà impegnato il Team RUGBY DI MARCA:

4/2/24, h. 14.30

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby

10/3/24, h. 14.30

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

7/4/24, h. 15.30

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

12/5/24, h. 15.30

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Rugby Vicenza”

Ufficio Stampa Mogliano Veneto Rugby

Nella foto di copertina, i rappresentanti delle 5 Società che partecipano al progetto. Da sx. Manuele Pavanello (Presidente Ruggers Tarvisium), Roberto Brunetta (Presidente Mogliano Veneto Rugby), Walter Meneghetti (Presidente Rugby Casale), Romano Mazzanti (Coordinatore del Progetto), Luca Guglielmini (VicePresidente Rugby Villorba), Fabio Favaro (Direttore Sportivo Rugby Paese)