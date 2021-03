Scuola, D’Incà: “Al Veneto 87 milioni per sicurezza e riqualificazione energetica”

“Il Veneto riceverà quasi 87 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica delle scuole secondarie di secondo grado. È un ulteriore passo in avanti per la sicurezza dei nostri ragazzi, dei docenti e del personale impegnato nella scuola, un settore strategico su cui si continuerà ad investire con forte determinazione”.

Lo afferma Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, in merito allo stanziamento di 86.703.670 euro per il Veneto, dal 2021 al 2024, previsti dal Dl ‘Agosto’.

“Le somme stanziate – prosegue il Ministro D’Incà – saranno attribuite direttamente alle Province, alle Città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale e serviranno a rendere più sicuri i nostri istituti scolastici. In particolare, a livello territoriale la provincia di Belluno riceverà 4.465.027 euro; quella di Padova 17.075.731 euro; la provincia di Rovigo 6.338.235 euro; quella di Treviso 17.393.602 euro; quella di Venezia 13.120.597; quella di Verona 12.264.630 euro e la provincia di Vicenza 16.045.847 euro. Si tratta di risorse importanti per il nostro territorio e, come ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, presto si sbloccheranno ulteriori investimenti”.

“Il Governo, quindi, continua a lavorare con estrema attenzione per la scuola. Il Movimento 5 Stelle mantiene il proprio obiettivo per garantire un’adeguata formazione nei confronti dei nostri giovani – conclude il Ministro per i Rapporti con il Parlamento”.

