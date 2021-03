Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Prima di iniziare la trafila degli ex sindaci di Mogliano, che per qualche motivo si sono distinti nella gestione del Comune durante il loro Mandato, e di quei personaggi che hanno evidenziato particolari doti di capacità emerse percorrendo la carriera politica, voglio dedicare alcune righe di elogio ad alcune persone ancora oggi ricordate con simpatia da chiunque le abbia conosciute.

La “Fernanda” e le sue molteplici attività

L’ultima attività creata dalla Fernanda è una gelateria sita in via Marconi, a Mogliano, di fronte alla antica Farmacia al Terraglio.

Più che l’attività della gelateria, mi preme descrivere anche solo per sommi capi la sua figura di donna intraprendente e instancabile. Era una persona particolare, lavoratrice infaticabile e mai stanca.

Da giovane, ancora prima di sposarsi aiutava la madre nella gestione della custodia delle biciclette, un ampio parcheggio, in un angolo della Piazza del Municipio.

Dopo sposata, aveva dato vita a una piccola osteria con cucina in centro a Mogliano, pressappoco dove adesso c’è la casetta rossa. Cucinava lei rigorosamente alla casalinga e in maniera ineccepibile sulla qualità dei suoi piatti. La specialità della casa erano i “cicchetti” che allora andavano tanto di moda e c’era una grande richiesta da parte degli avventori dei bar e delle osterie.

Dopo alcuni anni cedette l’osteria alla “Siora Rosa” e aprì l’attività di “fiaschetteria”, dove vendeva oltre che vino in bottiglia e in damigiana, delle casse di acqua minerale e delle bibite che cominciavano a invadere il mercato alimentare.

Per completare l’opera della sua vita lavorativa come ultima iniziativa ha voluto iniziare la difficile attività della “gelateria” scrupolosamente artigianale con la quale ha riscosso tanto successo, come del resto era successo anche in passato per tutte le altre attività La gelateria è ancora attiva ed è gestita dalla figlia.

Quello che maggiormente catturava i clienti, sempre in aumento, era il suo carattere affabile e di grande intrattenitrice.

In età abbastanza avanzata con gli anni, ha osato addirittura, non ancora stanca di lavorare, di trasferirsi in una regione del Meridione d’Italia per un periodo di tempo per aiutare dei suoi amici ad avviare una gelateria la cui apertura e inaugurazione l’ha voluto gestire lei personalmente.

Credo che i moglianesi faranno fatica a dimenticare la sua affabilità, la sua loquacità e l’intraprendenza nel trattare i suoi affari.

