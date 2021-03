Bigon, Zanoni (PD) e Guarda (Europa Verde): “Contagi ancora in rialzo, Ffp2 obbligatorie su mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi commercia

Obbligo di mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto e negli esercizi commerciali. A chiederlo è una mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, insieme alla collega Cristina Guarda di Europa Verde. “I numeri del contagio continuano a crescere, le scuole chiudono e torna a esserci pressione sugli ospedali. Fino a quando non si sarà conclusa la vaccinazione di massa è indispensabile rafforzare le protezioni basilari, visto il diffondersi di varianti particolarmente aggressive e il ritardo nella somministrazione delle dosi: distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani e uso della mascherina, utilizzando le Ffp2 almeno in determinati contesti poiché hanno un maggior potere filtrante”, spiegano i tre consiglieri di opposizione. “Una scelta già fatta ad esempio dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Baviera e dall’Austria e avanzata anche da molti esperti, almeno nelle situazioni più a rischio. Come bus, treni e supermercati”.

“È una soluzione di emergenza da prendere in considerazione in tempi rapidissimi. Chiediamo alla Regione anche uno sforzo economico che riteniamo assolutamente necessario in questo momento: trattare in prima persona per trovare mascherine a prezzo calmierato, vigilando su qualità del materiale, certificazioni e potere filtrante per evitare truffe, e fornirle gratuitamente a meno abbienti e famiglie numerose, in modo che tutti i veneti le abbiano a disposizione”.

