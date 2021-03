Iuav. Nuove indicazioni per la didattica universitaria

Nuove indicazioni per la didattica universitaria

Comunicato del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Veneto

Finché la regione Veneto resterà “zona rossa” (“scenario di massima gravità”), le attività didattiche curricolari delle università (lezioni teoriche e pratiche, esami di profitto e di laurea, tirocini) potranno essere erogate solamente a distanza, ad eccezione dei corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generali, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Le attività esperienziali non surrogabili da remoto possono avvenire in presenza nei tempi e nei modi che le singole università decideranno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del dpcm 2 marzo 2021.

Le biblioteche resteranno aperte solo per i servizi e la consultazione su prenotazione, i laboratori di ricerca resteranno aperti anche agli studenti in tesi.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti