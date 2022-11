Roncola d’oro 2022 a TeatroRoncade

Sabato 5 novembre il Comune di Roncade conferirà pubblicamente il Premio la “Roncola d’oro 2022” al Gruppo Amici del Teatro-Roncade APS, meglio noto con l’appellativo di “TeatroRoncade”.

Il “Gruppo Amici del Teatro – Roncade” è un’associazione nata nel febbraio 1995, dall’iniziativa di un gruppo di attori appassionati che, desiderosi di calcare il palcoscenico, portando in scena alcuni dei più importanti spettacoli della tradizione culturale non solo veneta. Appoggiati dall’assessorato alla cultura del Comune di Roncade, l’associazione svolge, oltre ai propri spettacoli, alcune affermate rassegne teatrali e i corsi per i desiderosi di muovere i primi passi in questa affascinante passione, avventura e sfida.

Teatro per tutti, teatro dappertutto, teatro malgrado tutto. “Non ci sono parole per esprimere l’emozione, l’orgoglio e la gioia che proviamo in questo momento – ha scritto l’Associazione sulla propria pagina Facebook – Felicità alle stelle! Grazie all’Amministrazione Comunale di Roncade che ha voluto conferirci questo prestigioso riconoscimento, che ci onora. Questo riconoscimento contribuisce non poco a ripagarci dei tanti anni di duro impegno, lavoro, dedizione, difficoltà, sacrifici ma anche di tanto divertimento e tante, tante soddisfazioni! Ma ancor di più grazie per l’attenzione e il sostegno che l’Amministrazione ci fornisce da oltre venticinque anni: senza di questo la nostra strada sarebbe stata ancora più impervia e in salita. Grazie anche al nostro pubblico, che ci sostiene e ci incita a proseguire, e che partecipa sempre più numeroso alle nostre iniziative. Grazie a tutti gli allievi (oltre 300!) che negli anni hanno frequentato i nostri laboratori, credendo in noi, molti dei quali ora continuano il loro percorso teatrale nei cast di varie compagnie della provincia e non solo! (qualcuno adesso è diventato un professionista!) Grazie anche ai nostri giovani del laboratorio Young (e ai oro genitori che li incoraggiano), che stanno crescendo con un impegno, una dedizione e una bravura sempre in crescita che ci fa ben sperare per il futuro. Grazie a tutti i soci di TeatroRoncade, passati, presenti e… futuri! Perché tutti, nel pieno spirito associativo che da sempre contraddistingue la compagnia, hanno contribuito, con il proprio impegno, a realizzare la realtà che siamo… e quella che diventeremo!”

Numerosi e prestigiosi (oltre 30) i riconoscimenti ottenuti in questi anni dal gruppo teatrale roncadese a livello provinciale, regionale e nazionale, tra cui negli ultimi due anni si annoverano:

Premio Miglior Allestimento al Festival Internazionale “Castello di Gorizia” (2021);

Premio Miglior Spettacolo assegnato dai tecnici al Festival Nazionale “Mecenate XL” (2021);

Premio Miglior Spettacolo assegnato dalla Giuria al Concorso Nazionale “San Giorgio in scena” (2021);

Premio Miglior Spettacolo al Concorso “Scenario” di Sacile (2022).

Tra i riconoscimenti più importanti in oltre 25 anni di attività ci sono però anche i Premi al Miglior Allestimento Scenico e alla Miglior Regia al Concorso Nazionale “Maschera d’Oro” di Vicenza” nel 2017 con lo spettacolo “Otto donne”.

Questa, dunque, la motivazione con la quale l’Amministrazione comunale ha deciso di premiare il gruppo di teatro amatoriale così come proposto a ottobre 2021 dal Presidente della Pro Loco Roncade, Prof. Paolo Giacometti, in occasione dell’apertura della rassegna teatrale “SanCipriano Teatro”: “Per l’originalità, la forza educativa e coinvolgente dei testi rappresentati, per l’amore verso la recitazione espresso e trasmesso dagli istrionici versatili attrici ed attori, per il piacere donato al pubblico negli spettacoli, nonché per la capacità di accendere passione, interesse e curiosità verso l’arte del teatro e con essa la riflessione e l’impegno civile e la promozione del valore dell’intergenerazionalità anche sui palcoscenici.”

La cerimonia pubblica di consegna dell’ambito riconoscimento comunale – istituito nel 1984 per segnalare i cittadini che hanno dato lustro alla comunità roncadese in ambito locale, nazionale ed internazionale – si terrà alle 16 nella Sala Consiliare in via San Rocco e sarà visibile in diretta streaming tramite un apposito link che sarà prossimamente reso noto sul sito istituzionale. Nell’occasione ai vincitori sarà consegnato un oggetto raffigurante una roncola, elemento base dello stemma comunale.

credits foto TeatroRoncade