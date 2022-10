PM10 in atmosfera: domani scatta il livello di allerta 1 “Arancio”

Arpav comunica che a partire da domani, martedì 1° novembre, scatta il livello di allerta 1 – “Arancio” per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 μg/m3).

Si tratta di una misura presa secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.

Il bollettino di allerta PM10 è disponibile alla pagina https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.