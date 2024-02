Roma si prepara agli Europei. Dal 7 al 12 giugno la città eterna sarà teatro dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024.

ROMA – La grande atletica si prepara a sbarcare a Roma. I luoghi più iconici della città eterna, dallo Stadio Olimpico al Parco del Foro Italico, faranno infatti da cornice ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Dal 7 al 12 giugno i campioni di tutta Europa si riuniranno per conquistare una delle 141 medaglie in palio.

A cinquant’anni esatti dall’ultima edizione ospitata nel 1974, torna in Italia il prestigioso evento sportivo internazionale, organizzato dalla Fondazione EuroRoma 2024 (partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute, FIDAL) e da European Athletics.

A Roma i grandi campioni dell’atletica si esibiranno per sei giorni consecutivi e saranno i protagonisti di una competizione articolata in 11 sessioni complessive di gara e 24 diverse discipline. Le medaglie in palio saranno 141 e, ad oggi, quasi 1600 atleti appartenenti a 47 federazioni europee compongono la lista preliminare delle iscrizioni alle gare, che verranno completate entro il 30 maggio.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenute le più importanti istituzioni politico-sportive, tra cui il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e l’assessore della Regione Lazio all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Elena Palazzo.

Ha partecipato alla conferenza stampa anche una rappresentanza di atleti della Nazionale italiana composta da Antonella Palmisano, Massimo Stano, Mattia Furlani, Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli.

La conferenza stampa

La conferenza stampa è stata aperta dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri:

“Cinquant’anni dopo la straordinaria vittoria di Pietro Mennea allo Stadio Olimpico, nell’edizione del 1974, la città è pronta a rivivere quelle emozioni e a scrivere un’altra pagina memorabile di sport insieme al resto del Paese. Saranno sei giorni entusiasmanti per un grande evento internazionale a cui Roma farà da palcoscenico”.

lo ha seguito poi il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei:

“Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs saranno presenti tutti i migliori atleti azzurri. L’atletica italiana sta vivendo un momento straordinario, confermato dai recenti risultati, per un totale di 17 record italiani in 9 specialità diverse nelle ultime tre settimane. Gli Europei di Roma 2024 saranno l’occasione per mostrare la crescita del nostro movimento e il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi”.

Ha aggiunto il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov:

“Attendiamo tutti con entusiasmo il ritorno del nostro principale evento in uno dei luoghi più iconici dello sport, lo Stadio Olimpico. Insieme ai Giochi Olimpici di Parigi e agli Europei di calcio, sarà un anno incredibile per tutto lo sport europeo. Non vediamo l’ora che Roma 2024 diventi un momento di celebrazione collettiva per l’atletica in Europa”.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò:

“Gli Europei a Roma, a 50 anni dall’ultima edizione ospitata nel nostro Paese, riscrivono la storia e premiano la credibilità internazionale della Federazione presieduta da Stefano Mei, celebrando idealmente i grandi risultati ottenuti dall’intero movimento negli ultimi anni, sulla scia del sensazionale record ottenuto ai Giochi di Tokyo 2020. I Mondiali 2027? Speriamo che arrivino nella nostra città”.

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha sottolineato che “un evento così prestigioso richiama alla mente straordinarie pagine di sport azzurro. Ma il presente dell’atletica italiana ci autorizza a pensare in grande. Ci attende una sfida nella sfida. Non solo confermarci ad alti livelli, ma anche dimostrare che Roma e il nostro Paese hanno le carte in regola per ospitare i grandi eventi sportivi e trasformarli in occasione di sviluppo economico e di crescita culturale e sociale”.

Come comprare i biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per seguire dal vivo i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 sono in vendita sulla piattaforma di Vivaticket (roma2024.vivaticket.it), con prezzi a partire da 5 euro più diritti di prevendita e commissioni di servizio per le sessioni singole di gara mattutine. La Fondazione EuroRoma 2024 sta predisponendo una serie di promozioni speciali, alcune delle quali già attive, dedicate alle società di atletica italiane (ASD e SSD affiliate alla FIDAL) ed europee, alle scuole, agli sponsor e ai partner dell’evento e a diverse realtà collegate al mondo dello sport.

Oltre ai biglietti per le singole sessioni di gara, sono disponibili gli abbonamenti per le prime tre giornate di gare (Starting Weekend, 7-9 giugno), le ultime tre (Ending Days, 10-12 giugno) e il pacchetto completo per seguire l’intera manifestazione (All-In, 7-12 giugno).

In vendita anche i biglietti Premium (Tribuna Monte Mario, Lato Arrivi e Partenze) per chi vorrà godersi in prima fila le sfide più avvincenti. Allo Stadio Olimpico sono attese tante famiglie e per agevolare la loro partecipazione verrà consentito l’ingresso gratuito ai bambini fino a 6 anni di età.

Photo Credits: fidal.it