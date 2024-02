Università Iuav di Venezia accoglie studentesse ucraine

Tre studentesse provenienti dalla Kyiv National University of Construction and Architecture sono state accolte dall’Università Iuav di Venezia nel contesto del progetto Erasmus plus KA171

VENEZIA. Il Servizio Mobilità Internazionale dell’Università Iuav di Venezia ha accolto tre studentesse provenienti dalla Kyiv National University of Construction and Architecture, nell’ambito di un progetto Erasmus plus KA171 approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus.

Il progetto di mobilità incoming KA171, proposto dall’Università Iuav di Venezia, si colloca all’interno del piano strategico di internazionalizzazione condiviso tra l’ateneo veneziano e la Kyiv National University of Construction and Architecture – KNUCA.

Le pratiche progettuali di ricostruzione in territori e città colpite da eventi bellici e calamità naturali sono un punto focale della missione dell’Università Iuav di Venezia. Attraverso le attività di internazionalizzazione, l’ateneo veneziano promuove la trasmissione delle conoscenze e il progresso tecnologico, contribuendo a sviluppare le competenze scientifiche e professionali richieste dalla società contemporanea, specialmente in contesti di crisi.

Dall’altra parte, la Kyiv National University of Construction and Architecture è un’istituzione educativa riconosciuta a livello internazionale, impegnata nella formazione di generazioni di specialisti capaci di modernizzare l’industria delle costruzioni e dell’architettura dell’Ucraina, preservando contemporaneamente l’autenticità, il patrimonio culturale e l’identità nazionale.

L’implementazione del progetto di mobilità accademica KA171 dell’Iuav, incentrato principalmente sull’accoglienza di studenti e dottorandi della KNUCA nei prossimi due anni, rappresenta un’iniziativa a sostegno della formazione di futuri specialisti competitivi e all’avanguardia, preparati a contribuire alla ricostruzione del proprio Paese.

Grazie al finanziamento Erasmus ottenuto per loro dall’Iuav, le studentesse Anna Shatkivska, Yuliia Smilka, e Vladyslava Yanovska potranno frequentare i corsi dell’ateneo veneziano per quattro mesi.

In particolare, nel laboratorio di architettura tenuto da Jacopo Galli, avranno l’opportunità di svolgere esercitazioni di ridisegno critico di casi architettonici storici, propedeutici allo sviluppo di progetti da elaborare in gruppi, dove ognuna apporterà il proprio contributo per raggiungere un obiettivo comune.

La formazione acquisita dalle studentesse presso l’Università Iuav sarà riconosciuta nel loro percorso accademico al ritorno nella loro università d’origine.