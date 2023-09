Ritorna ‘Il Caimano’: domenica a Casale centinaia di giovani rugbisti

A settembre a Casale sul Sile si tiene il tradizionale Torneo del Caimano, coinvolgendo centinaia di giovani rugbisti nelle categorie under 6, 8, 10 e 12, segnando l’inizio della stagione rugbistica in Veneto.

CASALE SUL SILE (TV). A settembre a Casale sul Sile si svolge il tradizionale Torneo del Caimano, coinvolgendo centinaia di giovani rugbisti nelle categorie under 6, 8, 10 e 12. Questo evento segna l’inizio della stagione rugbistica in Veneto, che registra un crescente interesse con 11.299 tesserati, un aumento del 7,8% rispetto alla stagione precedente.

Il Presidente del Comitato Regionale della Federazione Rugby, Sandro Trevisan, esprime soddisfazione per i numeri e promuove il rugby come un’opportunità per coinvolgere le nuove generazioni. L’iniziativa è sostenuta da Alperia Energia, che offre prezzi calmierati per gas ed energia alle società e alle famiglie degli atleti veneti.