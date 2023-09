400 anni dalla fondazione del Teatro Goldoni di Venezia

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione per la riapertura del Teatro Carlo Goldoni di Venezia dopo una completa ristrutturazione in occasione del suo quattrocentesimo anniversario.

VENEZIA. “È una soddisfazione celebrare, a partire lunedì 25 settembre, la riapertura del teatro Carlo Goldoni di Venezia dopo la sua completa ristrutturazione e in concomitanza con l’anniversario dei quattrocento anni del teatro. Eventi di questo genere contribuiscono alla promozione e alla valorizzazione della cultura teatrale tipica della nostra tradizione culturale, preservando l’eredità di grandi autori come Goldoni e mantenendo viva il teatro veneziano. Non dimentichiamoci che il Goldoni è il più antico teatro di Venezia ancora in attività.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime la sua soddisfazione per la conclusione dei lavori di ristrutturazione del Teatro Goldoni di Venezia e per la prossima apertura della sua stagione teatrale. È prevista una settimana di spettacoli teatrali, danza verticale, visite guidate accessibili, laboratori per bambini e sabato 30 settembre una serata evento con ospiti d’eccezione quali Giuseppe Battiston, Sonia Bergamasco, Roberto Citran, Isabella Ferrari, Lorenzo Letizia, Filippo Nigro, Claudio Santamaria e Teho Teardo per rievocare, tra parole e musica, artisti ed episodi che hanno attraversato i 400 anni del Teatro Goldoni. Al Fondaco dei Tedeschi si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Matteo Strukul dedicato al grande commediografo veneziano e al teatro che ne porta il nome.

“Ringrazio ancora una volta il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Venezia, per la passione, la professionalità e le capacità dimostrate nella gestione di una delle realtà teatrali più importanti d’Italia. I numeri danno ragione: il pubblico sta premiando questa straordinaria offerta culturale di qualità, che spazia da spettacoli tradizionali fino alle più interessanti e audaci sperimentazioni, con un rinnovato e appassionato entusiasmo”.