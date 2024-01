Rischio idraulico e eventi meteorologici nella Marca

Gli allagamenti che hanno colpito ieri la zona di Casale sul Sile sollevano nuovamente la questione del rischio di inondazione nel territorio circostante e l’urgenza di anticipare tali fenomeni per ridurre i danni economici. La Commissione Europea ha recentemente reso disponibile un nuovo visualizzatore delle zone a rischio inondazione online, evidenziando una parte significativa della provincia di Treviso tra le aree considerate a rischio, principalmente legate ai corsi d’acqua del Piave, del Livenza, del Sile e del Monticano.

Particolarmente preoccupante è l’area a rischio nella zona Nord del comune di Treviso, legata al sistema idrico Pegorile Botteniga-Piavesella.

L’Osservatorio Città Clima di Legambiente (disponibile qui: https://cittaclima.it/) ha censito gli eventi meteorologici estremi avvenuti nel 2023. Come si può osservare dalla mappa, in Veneto se ne sono contati 24 di cui 5 in provincia di Treviso:

3 trombe d’aria (Carbonera il 30/10, Pieve di Soligo e Farra di Soligo il 3/8)

1 allagamento da piogge intense (Gorgo al monticano l’8/8)

1 frana da piogge intense (Pieve del Grappa l’11/5)

E’ un effetto del consumo di suolo che viene registrato da anni in città dove diverse zona sono diventate a rischio allagamenti proprio a causa della cementificazione diffusa del territorio a cui, poi, è necessario rispondere con la realizzazione di invasi i cui costi sono a carico del Comune.

L’errata tombinatura di fossati e canali, che precedentemente assorbivano parte delle acque meteoriche, ha ulteriormente compromesso la capacità del territorio di gestire le precipitazioni intense. Questa situazione sottolinea l’importanza di fermare il consumo di suolo, poiché i suoi effetti negativi non si limitano solo alla gestione delle acque, ma influiscono anche sulla qualità dell’aria, sull’aumento delle temperature nelle aree urbanizzate e sulla sicurezza complessiva della città.

Bloccare il consumo di suolo, quindi, è una questione che riguarda la vivibilità della città ma anche la sua stessa sicurezza.