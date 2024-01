Intervento notturno dei Carabinieri a Zero Branco

Zero Branco (TV) – Nella notte scorsa, intorno alle 4.45, un intervento tempestivo dei Carabinieri è stato attuato presso la sala slot di via Mattei. Il tutto è scaturito dalla segnalazione di un allarme proveniente dalla vigilanza privata, che ha prontamente notificato l’effrazione in corso.

Secondo le prime informazioni, almeno due individui, parzialmente travisati, sono stati individuati all’interno della struttura. L’accesso è stato ottenuto mediante l’effrazione di una porta secondaria. Una volta dentro, i malviventi hanno agito con celerità, riuscendo a forzare alcune apparecchiature presenti nella sala slot.

Le indagini preliminari indicano che i criminali siano riusciti ad impossessarsi di somme di denaro significative, ammontanti a parecchie migliaia di Euro. Dopo aver perpetrato il furto, gli sconosciuti si sono dati alla fuga, rendendosi tempestivamente irreperibili.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per identificare e catturare i responsabili di questo audace crimine. Il personale dell’Arma locale è sul campo, raccogliendo prove, intervistando testimoni e analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza, nel tentativo di gettare luce sulla dinamica del furto e individuare eventuali piste utili.

Il coinvolgimento della vigilanza privata ha svolto un ruolo fondamentale nell’identificare tempestivamente l’attività criminosa in corso, consentendo una risposta immediata da parte delle forze dell’ordine.

La comunità locale è ora in attesa degli sviluppi delle indagini e spera che i responsabili vengano rapidamente individuati e portati di fronte alla giustizia. Nel frattempo, le autorità continuano a collaborare strettamente con la vigilanza privata e la cittadinanza per garantire la sicurezza del territorio e prevenire futuri episodi criminali.