Not Only for Kids: nuovi appuntamenti al Centro Candiani

Il Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia è pronto ad accogliere il nuovo anno con entusiasmo e creatività attraverso la sua sezione dedicata ai bambini e alle famiglie, “Not Only for Kids”. Con l’inizio del 2024, il centro presenta un affascinante weekend “stellare” che promette di intrattenere e stimolare l’immaginazione dei più giovani.

Il 13 e 14 gennaio, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale si unisce al Centro Candiani per offrire una duplice esperienza che coinvolgerà genitori e figli. Sabato 13 gennaio, alle ore 15:00, i bambini dai 5 ai 7 anni, insieme ai loro genitori, avranno l’opportunità di partecipare al laboratorio interattivo “Un, due, tre stella!” tenuto dal talentuoso Carlo Presotto. Un’ora dopo, alle 17:00, sarà la volta dei più grandi, dai 8 ai 10 anni, di immergersi nello stesso gioco teatrale. “Un, due, tre stella!” è un’occasione speciale per connettersi attraverso il teatro e aprire gli occhi al vasto cielo delle possibilità, condividendo esperienze e sogni.

L’avventura prosegue domenica 14 gennaio alle ore 17:00 con lo spettacolo teatrale “Stelle”, consigliato per bambini e ragazzi dai 5 anni in su. Questo spettacolo è il risultato di una ricercata esplorazione condotta nel 2022 su desideri e sogni dei giovani, frutto della collaborazione tra IUSVE e Avis Veneto. Attraverso la presentazione di un inventario delle stelle del cielo, lo spettacolo si trasforma in un racconto poetico fatto di colori, gesti, suoni, immagini e parole. Si esplorano i desideri gentili, quelli irruenti, la comunicazione con la natura e il desiderio di liberarsi da immagini negative, tutto per creare una mappa di stelle che illuminano il firmamento dei sogni.

Le iscrizioni ai laboratori e la vendita dei biglietti per lo spettacolo sono già aperte. Per maggiori informazioni visitare il sito www.culturavenezia.it/candiani