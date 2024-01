Orsi in Trentino: gli attivisti di StopCasteller chiedono trasparenza

Gli attivisti di StopCasteller espongono le rivelazioni del programma “Mi Manda RaiTre” sul presunto avvelenamento di tre degli orsi trovati morti in Trentino l’anno precedente.

Gli attivisti di StopCasteller esprimono profonda indignazione alla luce delle rivelazioni del programma “Mi Manda RaiTre”, che ha denunciato il presunto avvelenamento di 3 orsi nel Trentino.

Sollevano interrogativi sulla mancata divulgazione di tali morti. Il programma ha rivelato nuovi dettagli sulla situazione dell’orsetto Nino-M89.

Gli attivisti richiedono trasparenza riguardo alle condizioni attuali dell’orso, alle dimensioni del recinto e alle decisioni che hanno portato alla sua permanenza in cattività.

Gli attivisti sono determinati a impedire che Nino-M89 diventi un’attrazione nel Belpark e insistono sulla necessità di trasparenza in merito alla gestione complessiva degli orsi in Trentino. Gli attivisti sottolineano l’importanza di adottare misure intelligenti, curative e preventive per preservare la vita della specie e tutelare la comunità.

La Campagna StopCasteller mette in discussione l’efficacia delle attuali politiche di gestione degli orsi in Trentino, denunciando la mancanza di misure preventive e di informazione nella regione.