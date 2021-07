Ricette Stellate Italy sbarca a Jesolo

La trasmissione di Alma tv fa tappa nella località balneare con due testimonial d’eccezione: la conduttrice Claudia Conte e la sportiva Annalisa Minetti. A Jesolo sarà registrata una delle puntate del programma culinario che saranno trasmesse sul canale 65 del digitale terrestre.

Sapori, profumi e arte culinaria, questo quanto propone Ricette Stellate Italy, il programma televisivo che andrà in onda su Alma tv canale 65 del digitale terrestre e che vede come padrona di casa la conduttrice/attrice Claudia Conte e la grintosa Annalisa Minetti come testimonial. Il programma sarà articolato in più tappe ospitate in alcune delle più belle e caratteristiche città italiane.

La prima ad ospitare la troupe di Ricette Stellate sarà la bellissima e vivace Jesolo, la cittadina che sorge tra la laguna di Venezia e la foce del Piave nella regione Veneto. Qui, presso il ristorante Jola’ di via Dante Alighieri, 46, accarezzata dalla brezza marina Annalisa Minetti proporrà una delle chicche della sua rubrica: la ricetta “Polenta fritta e seppie ripiene con gamberetti di laguna”.

Annalisa Minetti che è molto legata alla realtà di Jesolo ha dichiarato: “Per me questa città è un luogo dove posso fare sport, stare con la famiglia. A livello turistico si propone in mille sfaccettature diverse ma soprattutto può parlare veramente di inclusione. Io amo molto Jesolo e il fatto che Ricette Stellate Italy possa dare visibilità a Jesolo attraverso le loro tradizioni, la loro tradizione culinaria per me è un’onore. Nella mia rubrica mi sono permessa di prendere degli ingredienti tipici jesolani e ne ho creato una nuova ricetta. Esalterò il sapore dei gamberi di laguna, della seppia, della polenta. Mi sono ripromessa di giocare con i loro ingredienti in maniera rispettosa. Sono inoltre molto legata al Sindaco Valerio Zoggia e all’Assessore allo Sport, della Città di Jesolo Esterina Idra”.

Alle parole della Minetti fanno eco quelle della conduttrice Claudia Conte che ha affermato: “Sono molto contenta di essere la presentatrice e di portare gli italiani ancora di più alla scoperta delle bellezze del nostro splendido Paese che torna a nascere anche attraverso le attività commerciali, i ristoranti, torna il turismo quindi è un programma che è importante sia per la valorizzazione del territorio perché permette di conoscere anche paesi, borghi stupendi ma anche tesori nascosti e poi ovviamente una delle eccezionalità della nostra Italia che è l’enogastronomia e i prodotti di eccellenza per quanto riguarda il food”.

Il programma, il cui autore è Ennio Salomone, propone un viaggio all’interno della nostra tradizione culinaria per riscoprire e rivalutare ricette e sapori.

“Siamo felici di accogliere nuovamente a Jesolo Annalisa Minetti che con la nostra città ha instaurato un legame di amicizia in questi ultimi anni grazie alla sua partecipazione a diverse manifestazioni sportive di alto profilo – commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia –. Diamo anche il benvenuto a Claudia Conte e al team di Ricette Stellate Italy che sono sicuro apprezzeranno le opportunità offerte dalla cucina veneta e veneziana, le molte materie prime che questa terra offre e che permette di creare pietanze che esaltano il palato. Grazie a questa opportunità diamo ulteriore impulso all’aspetto enogastronomico di questo nostro territorio”.

Nella prima tappa del tour, che porta la firma come regista di Michele Ranalucci e di Nicola Vizzini e Amedeo Crimi come produttori della società Amigò Srl, avrà come ospite l’attore artista Francesco Forte (Il forte dell’arte), Emanuele Zocco segretario Nazionale CISMIT. Alessandro Abagnale coordinatore regionale Abruzzo di Autonomi e p.iva e coordinatore nazionale dell’associazione CISMIT, il giovane attore Gianluca Potenziani e l’illustre imprenditore Brand haystail Gianni Al Pacino trucco e parrucco. Ospiti al programma i due imprenditori pluripremiati nel mondo del Food e in particolare nella pizza Luciano Carciotto e Salvatore Lioniello. La Produzione esecutiva è a cura di AP-Cineproduction di Mariano Cherubini