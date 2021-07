Maltempo in Veneto. Ieri innumerevoli interventi dei Vigili del Fuoco

Alle 21.30, di martedì sono 250 le richieste d’intervento ancora da evadere a fronte delle 300 operazioni già eseguite nella giornata di eiri dai vigili del fuoco per il maltempo, che da ieri sta interessando la regione Veneto. Nel pomeriggio il maltempo ha colpito violentemente le province di Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. Interventi soprattutto dovuti al taglio di rami, alberi e pali pericolanti e rimozione di elementi pericolosi. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con il richiamo di personale libero dal servizio e trattenimento in turno del personale smontante. A Villa di Asolo intervento dei vigili del fuoco per lo scoperchiamento della Chiesa.