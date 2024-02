Re Giorgio è d’oro

Re Giorgio Minisini vince la sua prima medaglia d’oro in singolo ai campionati Mondiali di Doha. Sulle note dell’Hallelujah di Bocelli supera quota 210.

DOHA – Re giorgio ce l’ha fatta! Dopo averla solo sfiorata nel singolo tecnico, eccola l’agognata medaglia d’oro. L’Italia ha dovuto aspettare la sesta giornata del mondiale di nuoto artistico a Doha per conquistare il primo oro in Qatar e la diciassettesima italiana nella storia dei campionati del mondo di nuoto artistico (4 ori, 8 argenti e 5 bronzi).

Una gara pazzesca e ricca di brividi. I secondi che passano prima del voto finale sono eterni, la tensione è palpabile. Minisini ripropone l’Hallelujah di Bocelli. Non riesce a completare tutti gli elementi e riceve un basemark al settimo ibrido ma ottiene comunque 127.4355 punti. Per l’impressione artistica, che premia musica e coreografie, performance e transizioni, ne guadagna 82.7000. Sono 210.1355 punti. Tanti, troppi da raggiungere per gli altri.

Dietro l’élite di questo sport: lo spagnolo Dennis Gonzales Boneu che si ferma la secondo posto con 196.2750 e il colombiano Gustavo Sanchez che finisce di bronzo con 192.0812, dopo essere stato al comando della gara fino all’ingresso in acqua di dell’azzurro. Stupore per il cinese Yanh Schuncheng, campione del mondo del tecnico, che lo aveva battuto il 5 febbraio e che ora si è classificato quarto con 176.3647 malgrado un coefficiente più alto.

Non aveva fatto una bellissima gara nel preliminare, con solo174.1583 punti , ma si era ripromesso di godersi fino in fondo il Mondiale. Detto fatto: decima medaglia mondiale per lui (diciassettesima per l’Italia) e primo uomo azzurro a conquistarla da singolista al mondiale.

L’oro e l’argento di Giorgio Minisini nei singoli sono state la sedicesima e diciassettesima medaglia del nuoto artistico italiano ai mondiali (4 ori, 8 argenti e 5 bronzi) e la decima personale, seconda da singolista, sempre ai mondiali, dopo le due d’oro a Budapest 2022 nei doppi con Lucrezia Ruggiero, le due d’argento a Gwanju 2019 nei doppi con Manila Flamini, l’oro e l’argento a Budapest 2017 rispettivamente con Manila Flamini nel tech e Mariangela Perrupato nel free, le due di bronzo a Kazan 2015 sempre con Manila Flamini nel tecnico e Mariangela Perrupato nel libero.

Questo il commento del campione del Mondo:

“Sono felice per la vittoria, per aver cantato l’inno di Mameli come sognavo fin da bambino quando salivo sul letto, avvolto dalla bandiera tricolore, immaginando di essere sul gradino più alto del podio. Questa volta la prestazione sarebbe stata migliorabile, ma nel corso della carriera ho capito che non si può avere sempre tutto e bisogna trovare il giusto equilibrio. Dopo il preliminare avevo un po’ accantonato l’idea della medaglia. La mia allenatrice no e mi aveva chiesto una vittoria. Spero di averla accontentata anche perché ho sofferto particolarmente la gara. Da questa esperienza ho capito che comunque devo lavorare ancora molto. Anche per questo è una medaglia importante. Una medaglia che dedico alla squadra, perché quando vinciamo il merito è sempre di tutto il gruppo“.

Photo Credits: Giorgio Scala / DBM