Minisini argento mondiale

Giorgio Minisini è medaglia d’argento nel singolo tecnico al Mondiale di Doha. Domani sera finale per il singolo libero.

DOHA – Arriva anche la seconda medaglia ai Mondiali di Doha. Dopo lo splendido argento conquistato da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino sincro maschile da tre metri, è Giorgio Minisini ha ottenere un altro prezioso argento mondiale nel singolo tecnico.

Dopo cinque finali nel nuoto artistico, arriva finalmente la prima medaglia con il campione d’Europa 2022 che col punteggio di 245.3166 punti si arrende solo al cinese Yang Schuncheng con 246.4766 punti. Terzo il colombiano Gustavo Sanchez con 231.000 che “butta giu dal podio” lo spagnolo Dennis Gonzales Boneau (quarto con 227.6000) che sostituiva il campione mondiale di Fukuoka 2023 Fernando Del Rio Soto.

Una rivincita personale, arrivata il giorno dopo il basemark che gli è costato il podio con Susanna Pedotti. Avrà un’altra possibilità domani per raggiungere l’oro mondiale con la finale raggiunta oggi nel singolo libero.



Un Minisini molto emozionato commenta così la sua medaglia:

“Le ultime ore di attesa sono state lunghissime. È stato un avvicinamento difficile. Da ieri sera il pensiero del doppio ogni tanto tornava a bussare ed io provavo a metterlo da una parte. Mi sono ricordato dell’ultima intervista in cui spiegavo che il mio obiettivo era quello di fare una bella esperienza e godermela in pieno. Mi sono detto, okay cerco di entrare in acqua puntando a quello, cercando di far valere il lavoro. La proviamo tutta e se non va, non va, però l’importante è uscire dall’acqua con una buona esperienza. Ho puntato a quello e sono felice che sia anche andata”.



Esercizi nuovi, costruiti sul nuovo regolamento e studiati in modo da essere il più performanti possibile, quarto punteggio all’esordio (218.0966) ed anche in questo caso un basemark preso nel preliminare da metabolizzare. Le note di Way from the start again – Still loving you by Scorpions sono le più appropriate e rispecchiano il momento. “Ancora dall’inizio”, come a voler dire “ricominciamo”.



Prosegue poi: “Da quando ho visto la gara a Fukuoka, penso a questo giorno. Dovevo anche qualcosa alla mia allenatrice, a Milena che era in tribuna, ed è stata la prima ad esultare, perché era dietro i controller. Le dovevo qualcosa dopo lo sbaglio di ieri. Ho esultato prima di vedere il punteggio proprio perché ho visto lei esultare. Sono contento ma sarei stato più contento di vivere questa emozione insieme a Susanna. Anche a lei devo qualcosa”.



Le coreografie sono di due grandissime del nuoto artistico mondiale: la campionessa olimpica di Atene 2004 e Pechino 2008 Anastasia Ermakova, e Milena Miteva, due medaglie d’oro in coppa del mondo senior e sei d’oro ai mondiali junior.



Non ha trattenuto le lacrime, coinvolgendo le compagne di squadra e tutto lo staff. “Il primo pensiero è stato finalmente … non si può vivere così. Sono stati giorni di tutto. Ieri è stata una notte tesa, in cui ho ripensato alla situazione simile vissuta a Cracovia ai Giochi Europei: un momento in cui mi è mancata la percezione del mio corpo, un’esperienza molto brutta. Temevo che fosse un segnale di fine carriera anticipato. Il fatto che oggi sia andata bene mi ha rasserenato parecchio”.

