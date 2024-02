L’Italia conquista la prima medaglia ai Mondiali di Doha. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci conquistano l’argento nel sincro da tre metri e staccano il pass Olimpico per Parigi.

DOHA – Arriva la prima medaglia per l’Italia nel Mondiale degli sport acquatici di Doha 2024. I vice campioni del Mondo Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno conquistato uno storico argento nel trampolino sincro maschile da tre metri. E con esso anche altri due pass olimpici per Parigi 2024 dopo quelli conquistati da Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli nella piattaforma femminile.

Grande soddisfazione per la squadra italiana, le azzurre infatti saranno a Parigi anche se la gara di Biginelli si è interrotta alla semifinale. Si qualificano anche Domenico Acerenza e Dario Verani (che lascerà però il posto a Gregorio Paltrinieri) che hanno chiuso la 10 chilometri rispettivamente al settimo e ottavo posto.

Sincro d’argento e Pass Olimpico

Eccellente la prova dei due azzurri, già qualificati per le Olimpiadi singolarmente, che raggiungono l’alto punteggio di 384.24 e guadagnano il secondo posto dietro ai campioni del mondo cinesi Long Daoyi e Wang Zongyuan con 442.41 punti

Bronzo agli spagnoli Adrian Abadia e Nicolas Garcia con 383.28. Alle Olimpiadi andranno anche il Messico, con Rodrigo Lopez e Osmar Olvera Barra quarti con 383.19, l’Ucraina, con Oleg Kolodiy sesti con 363.12 e la sorprendente Polonia di Kacper Lesiak e Andrzej Rzestzutek con 362.04.

I commenti post gara

Queste le parole di Giovanni Tocci:

“Siamo partiti piano negli obbligatori. C’era molta tensione che si poteva benissimo leggere ed era anche giustificata. Prima dei liberi abbiamo iniziato a parlare, perché sapevamo di aver preparato bene la gara e ci siamo sciolti. Un argento che ci trasmette motivazioni importanti, per migliorare e crescere in vista dell’appuntamento olimpico. Adesso arriva un giorno di riposo e poi concluderemo con i 3 metri individuali: possiamo toglierci altre soddisfazioni. Non sono mai stato a Parigi in vita mia e le Olimpiadi rappresenteranno una fantastica occasione per visitarla“.

Le parole di Lorenzo Marsaglia:

“Siamo arrivati a Doha con l’obiettivo di ottenere un grande risultato nel sincro. E’ arrivato un grande argento al termine di una finale molto lunga e siamo infatti stanchi. La fiducia è cresciuta dopo il doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti: sono arrivati tanti punti che hanno indirizzato la nostra gara; è un tuffo su cui abbiamo lavorato molto da settembre. Siamo contenti che la prima medaglia di questi mondiali sia arrivata da noi. Ci auguriamo che ne arrivino altre“.

Il commento del direttore tecnico Oscar Bertone:

“Sono commosso perché questo gruppo non smette di darmi soddisfazioni. I ragazzi hanno iniziato il sincro leggermente contratti, poi si sono compattati e hanno disputato una finale superlativa. Molte nazioni hanno fallito, perché hanno pensato più alla qualificazione olimpica che a vincere la medaglia. Sapevamo che era fondamentale, invece, puntare al podio per andare ai Giochi.

Le ragazze sono state bravissime, determinate e lucide. Non è facile rimanere concentrati quando le eliminatorie sono lunghe. L’obiettivo alla vigilia di Doha era di riempire le ultime caselle olimpiche: ci stiamo riuscendo. Questa nazionale cresce e migliora ad ogni manifestazione: il merito è della Federazione, che ci mette in condizioni ottimali per lavorare, delle società e di tutti i tecnici. Abbiamo altri sei giorni di gare e altre carte olimpiche da poter prendere”.

Gli azzurri già qualificati per Parigi 2024

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 111 (63 uomini, 48 donne) in 20 discipline:

– Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

– Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

– Tuffi (6 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino e Trampolino sincro, 2 d Piattaforma)

– Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg)

– Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

– Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

– Nuoto (5 pass individuali e 4 carte olimpiche: Gregorio Paltrinieri – 1500 sl, Alberto Razzetti – 200 misti e 400 misti, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Alessandro Miressi – 100 stile, 4×100 sl u)

– Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

– Vela (3 pass individuali per due equipaggi e 7 carte olimpiche per sei equipaggi: Chiara Benini Floriani – ILCA 6, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi – 49er:FX, Nacra 17 u/d, iQFOiL d, iQFOiL u, Kite d, Kite u, ILCA 7 u)

– Atletica (3 pass individuali: Gianmarco Tamberi – Salto in alto, Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis – Maratona)

– Canoa (2 carte olimpiche nella velocità: C2 500 u, 4 carte olimpiche nello slalom: C1 d, C1 u, K1 d, K1 u)

– Canottaggio (13 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u)

– Sport Equestri (5 carte olimpiche: 3+1 riserva nel Completo a squadre, 1 nel Salto Ostacoli individuale)

– Ginnastica artistica (10 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre, 5 d Concorso Generale a squadre)



– Ciclismo (7 carte olimpiche su strada: 3 u e 4 d)

– Scherma (4 carte olimpiche d, 8 carte olimpiche u: fioretto femminile a squadre, spada maschile a squadre, fioretto maschile a squadre, riserve comprese)

– Taekwondo (2 carte olimpiche: 1 u -58 kg, 1 u -80 kg)

– Nuoto di fondo (3 carte olimpiche: 1 d 10 km, 2 u 10 km)

