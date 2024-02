Fine settimana di Carnevale nei teatri

Il Teatrino Groggia e il Teatro Momo offrono due imperdibili appuntamenti per il Carnevale veneziano e gli amanti del teatro.

VENEZIA – Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale, porta gioia e creatività al Carnevale veneziano con un evento unico al Teatrino Groggia. Venerdì 9 febbraio alle ore 17, i bambini iscritti insieme alle loro famiglie avranno l’opportunità di partecipare a un coinvolgente laboratorio per la costruzione di maschere teatrali di Carnevale.

Guidati dagli esperti Julio Escamilla e Marta Maistrello, i giovani partecipanti saranno immersi in un’esperienza che unisce arte, creatività e divertimento. Dopo una merenda in stile carnevalesco, i bambini si metteranno al lavoro, esplorando attività creative e corporee per dare vita alle loro maschere uniche e sorprendenti. Sarà un pomeriggio indimenticabile, un’occasione speciale per avvicinarsi al magico mondo del teatro attraverso il fascino e la tradizione del Carnevale veneziano.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando un’email a [email protected]. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 041 0970154 o scrivere all’indirizzo email sopracitato. Visitando i siti web www.culturavenezia.it/groggia e www.piccionaia.org è possibile trovare tutti i dettagli sull’evento e sulle attività proposte.

Ma le sorprese non finiscono qui! Per gli amanti del teatro, c’è un appuntamento imperdibile in programma per domenica 11 febbraio 2024, alle ore 16.30, al Teatro Momo. Nel contesto della Stagione di prosa amatoriale “Divertiamoci a Teatro”, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia insieme al Comitato provinciale Fita Venezia, la Compagnia Teatrale Muranese presenta “Il campiello”, una commedia classica che incanterà il pubblico di tutte le età.

“Il campiello” narra le vicende divertenti e travolgenti degli abitanti di un caratteristico campiello veneziano, tra amori contrastati, risse, gelosie e scherzi irresistibili. La trama si dipana intorno ai desideri e alle aspirazioni dei vari personaggi, dando vita a situazioni esilaranti e avvincenti. Ambientata in una Venezia pittoresca, la storia ruota attorno alle vicende di Pasqua, Catte, Orsola e altri affascinanti protagonisti, offrendo al pubblico uno spaccato vivace e colorato della vita quotidiana nella Serenissima.

L’opera, arricchita dalla presenza di un cavaliere napoletano e da intriganti corteggiamenti, culmina in un finale sorprendente e appagante, che lascia spazio alla gioia e alla celebrazione dell’amore. Grazie alla maestria degli attori della Compagnia Teatrale Muranese, “Il campiello” prende vita sul palcoscenico, regalando emozioni e risate in un’atmosfera unica e coinvolgente.