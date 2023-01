L’amministrazione comunale di Cimadolmo, in collaborazione con i Raccoglitori di Inciviltà Altrui, promuove una nuova raccolta di rifiuti nel territorio. Il ritrovo è previsto presso il Ristorante La Botte, in Via Nazario Sauro 8, alle ore 9:00 di domani, domenica 29 gennaio 2023.

L’evento è aperto a tutti, anche ai minorenni, purché accompagnati da un adulto.

Si raccomanda abbigliamento comodo e consono all’attività.